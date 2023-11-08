投資200萬只賺1萬 飆股群組要求加碼800萬......他信了

男子誤信飆股群組被騙200萬元，詐團要求加碼800萬他又相信想給錢。（記者黃佳琳翻攝）

2023/11/08 10:53

〔記者黃佳琳／高雄報導〕林姓男子加入飆股群組，深信自己能狂賺一番，他陸續投資200萬元，只有在第一個月時獲利1萬，「老師」要求他再加碼800萬元，林男錢不夠，跑去向老闆借錢，老闆驚覺他受騙上當，報警後釣出2名車手，訊後依詐欺罪送辦。

警方指出，林姓男子在網路上加入飆股群組後，9月開始多次網路轉帳及將現金面交給假冒投資專員的詐騙集團車手，期間林男曾出金獲利1萬元，因而深信不疑；10月底，他再次接獲詐團通知抽中未上市股票，需要再投資800萬元才能認購股票，但林男身上錢不夠，只好四處找人借錢。

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林男向公司老闆開口借錢時，順道「報好康」，結果老闆一聽就知道是詐騙陷阱，趕緊帶著林男去警局報案，此時林男還半信半疑，不肯相信老闆和警方的說詞，但他決定配合警方，向「老師」佯稱要用面交方式給錢，雙方約好見面地點後，員警事先到場埋伏，當場逮捕王姓（22歲）和戴姓車手（20歲）。

此時，林男發財夢碎，一直嚷著自己辛苦存下的血汗錢就這麼不見了，還拜託警方替他找回失金；由於王、戴兩人對案情避重就輕，警方先依詐欺罪將兩人移送橋檢偵辦，並繼續追查其上游和金錢流向。

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