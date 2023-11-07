他控杜拜駐處拒幫受詐國人遭法院打臉 四叉貓：誰來還外交部公道？

網紅「好棒Bump」（左）去年拍片，找上宣稱遭誘騙至海外從事詐騙工作的林男（右），控訴我駐杜拜辦事處拒絕幫助受害國人。（翻攝自YouTube）

2023/11/07 22:44

〔即時新聞／綜合報導〕網紅「好棒Bump」上架一段影片，指控我國駐杜拜辦事處拒絕協助遭中國博弈公司誘騙至當地工作的林姓國人，並槓上外交部，引發討論。不過高雄地院近日審理此案時，林男坦承自己是因為缺錢，知道是從事詐騙工作還接受，最後「跑不回來」，才向「好棒Bump」求助。對此，網紅「四叉貓」劉宇跳出來表示，「司法遲到了，去年被罵翻的外交部，有誰能還它公道呢？」

去年台灣發生多起國人遭誘騙至海外工作，淪為詐騙共犯的事件。「好棒Bump」那段期間發布影片，控訴我駐杜拜辦事處拒發臨時護照給受詐騙集團所害的國人，是經他多方奔走，才救出受困杜拜的林姓國人，事後還跟林男合拍影片，痛批外交部辦事不利。儘管外交部火速發聲澄清，表示相關指控經查證與事實不符，但仍被罵翻。

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高雄地院審理此案時，法官傳喚林男作證，林男表示，他因缺錢，透過網路得知一名蕭姓男子刊登海外求職訊息，他與蕭男聯絡後，由蕭男安排至杜拜工作，出發前他有跟堂妹講，如果有什麼狀況，請她幫忙買機票，堂妹在他出發前就有警告，去杜拜「是不是做詐騙的」，但他當時走投無路，想要「拚拚看」，且內心盤算就算蕭男所言是假，要回來台灣也不難。

法官檢視林男與蕭男對話紀錄，發現林男抵達杜拜後，發現自己要去做詐騙，但卻沒有向蕭男詢問，為何實際工作內容與事前講的不一樣，只反映住宿問題而已，且林男抵達杜拜後，始終可用手機查找逃離方式，在杜拜期間也跟家人保持聯絡，當時生活費均是由家人匯款供應。綜合相關事證，法官認定林男出國前，就已經知道出國就是要從事詐騙行為。

對此，四叉貓在臉書發文替外交部抱不平，「Bump的控訴影片獲得408萬觀看次數，並高達4萬6千多則留言，Bump當時要求外交部出來解釋，高喊司法必須要還他公道⋯⋯一年多過去了，司法確實還了公道，原來所謂的「被害人林男」，當初早就知道是要去做詐騙。司法遲到了，去年被罵翻的外交部，又有誰能還它公道呢？」

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