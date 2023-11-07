正妹送洗賓士遭狂推銷 婉拒後「多1道刮痕」！警曝：又是這家店

一名女子將愛車開到洗車店清潔，當她婉拒店家推銷後，店家疑似刮傷她的車頭。（圖擷取自「爆料公社二社」）

2023/11/07 23:13

〔即時新聞／綜合報導〕近日，一名吳姓女子將愛車開到台北市市民大道的一家洗車店清潔，不料，店家不斷推銷不必要的服務。然而，當她婉拒後，店家疑似刮傷她的車頭。對此，吳女感到傻眼，因為她確定，車子洗車前是沒有刮傷的。最終，吳女報警處理，並獲得6000元賠償，且從警方口中得知，該店家多次出現類似問題。

一名吳姓女子在臉書「爆料公社二社」發文表示，第一次到市民大道的一家洗車店，原本是想進行簡單洗車，但店員一直推銷她花費2000元進行車輛拋光和打蠟，並且使用苦肉計說「很缺業績」，讓她無奈答應。原PO指出，不久之後，另一名年長店員又建議原PO更換雨刷，並說道，「算妳2000就好原廠換要4000」，但她當下婉拒。然而十分鐘後，店員卻告知，「你車頭前面刮傷了，如果妳換雨刷，我就幫你一起把刮傷處理掉」。

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對此，原PO感到相當傻眼，因為她在洗車前，有拍攝了車輛的照片，確信車輛是完好無損的。然而，一名男子見狀跑來說，「沒關係我直接幫妳處理刮傷就好」。即使在處理後，車輛上仍然有淡淡的刮傷，讓原PO抱怨，「我真的很不爽，但我沒有說什麼，也沒有跟他們爭論」，並強調「我保證以後不會再來這裡洗車了」。

隨後，原PO報警處理，才從警察口中得知，之前已經處理過多次類似情況的投訴，並提醒她，「以後不要來這裡洗車」。最終，洗車店同意賠償6000元。

貼文曝光後，網友紛紛留言表示，「我相信妳，不相信店家」、「太惡劣了吧，還好你有錄影拍照」、「這就是後來我寧願都自己洗車了，很多素質真的堪憂！」、「看GOOGLE評論你不是第一個，也不會是最後一個」、「這是一個充滿話術的行業，從事過汽車美容業路過」、「看就知道刮痕就是人為的，怎麼可能刮傷會在凹處裡面」。

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