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苗栗三義鄉代江明政賄選 二審維持判3年7月

苗栗縣三義鄉第2選區鄉民代表當選人江明政被控賄選當選無效，今天刑事部分台中高分院宣判，維持一審判刑3年7月、褫奪公權5年。（記者陳建志攝）

苗栗縣三義鄉第2選區鄉民代表當選人江明政被控賄選當選無效，今天刑事部分台中高分院宣判，維持一審判刑3年7月、褫奪公權5年。（記者陳建志攝）

2023/11/07 18:33

〔記者陳建志／台中報導〕苗栗縣第22屆三義鄉第2選區國民黨鄉民意代表當選人江明政，因涉嫌以5000元向李姓民眾一家4口，以及熊姓民眾買票賄選，上月台中高分院駁回上訴，當選無效確定將解職；刑事部分，江一審被判刑3年7月、褫奪公權5年，全案上訴二審後今天駁回上訴，維持原判，可上訴。

判決指出，江明政當選第22屆三義鄉第2選區鄉代，但卻被檢調查出，去年10月間涉嫌拿2000元給李姓民眾，以1票500元向對方家中太太、兒子4人買票；另外同樣去年10月間，拿3000元給熊姓民眾涉嫌買票。

苗栗地方法院審理期間，江明政否認買票，並稱是因在熊男家前面辦問政說明會，熊男幫他清潔現場的垃圾，所以支付他3000元，堅稱不是賄款。

不過因此案有多名證人指證，加上有LINE對話等資料，一審依違反選罷法，判江3年7月、褫奪公權5年，沒收扣案賄款5000元。

江男的民事當選無效之訴，上月11日台中高分院審結，判江明政當選無效，全案確定，江男將解職。

刑事部分，台中高分院今天宣判，駁回上訴，維持一審3年7月、褫奪公權5年，可上訴。

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