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遇攔查發LINE求救 豬隊友傳「能跑快跑」讓通緝犯糗了

劉男因心虛不斷提供假資料應詢。（警方提供）

劉男因心虛不斷提供假資料應詢。（警方提供）

2023/11/07 17:59

〔記者許國楨／台中報導〕台中市劉姓男子5日騎車行經北屯區路口因違規被攔查，他因通緝心虛提供假資料應詢，還用LINE頻問友人如何脫困，結果對方傳了「能跑快跑」四個字被眼尖員警看到，請他解釋是何用意，劉男當下呆楞又見支援警力趕到，想跑也跑不掉只得乖乖配合，最後被警方解送歸案。

台中市第五分局北屯所員警施呈諭、陳佳瑋，當晚9點多巡經東山路與軍功路口時，發現一輛機車未依規定兩段式左轉立即攔查，37歲劉姓騎士自知通緝中，除不敢提供有效身分證明，還提供虛假資訊，明顯拒絕配合警方的身份驗證。

員警察覺到異常進一步詢問車主身份，但劉男也不斷提供多個虛假名字，結果警方查證卻都顯示無資料，此時，劉男出示手機通話給員警看，表示他真的在打電話確認車主，不料讓施員眼尖發現，聊天紀錄中寫著「能跑快跑」四個字，員警當場問什麼叫能跑快跑？讓劉男百口莫辯，不知做何解釋，只得頻頻裝傻。

原來劉男子當下因不知如何才能全身而退，用LINE頻問友人如何脫困解圍，結果友人傳了這幾個字反引起警方更加印證懷疑，最後劉男見支援警力趕抵，無處可逃，只得配合報出正確身分，經警方查核，劉男為法院判決的妨害公務通緝犯，已由台南地檢署於去年3月發布通緝，警方將其逮捕返所進行偵辦後解送法辦。

第五分局呼籲民眾，法網恢恢，切勿膽大妄為，警方將持續致力於打擊犯罪並守護社會治安，確保民眾生活於一個優質、安心的環境。

劉男最後被查出通緝身分，訊後解送歸案。（警方提供）

劉男最後被查出通緝身分，訊後解送歸案。（警方提供）

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