台中「撒釘怪客」落網 中檢防再犯聲押獲准

顏嫌（右）遭聲押獲准。（民眾提供）

2023/11/07 17:24

〔記者張軒哲／台中報導〕本月在台中海線地區造成恐慌的顏姓「撒釘怪客」昨日落網，清水警分局今日指出，依公共危險罪將顏嫌移請台中地檢署偵辦，指揮偵辦檢察官洪佳業認顏嫌居無定所有再犯之虞，聲請法院羈押裁定獲准。

11月2日起沙鹿、梧棲、清水地區發生多起往來車輛輪胎遭道路上散落鐵釘刺破，社群媒體亦陸續傳出類似訊息，引發地方各界關注。

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清水警分局指出，陸續接獲報案，立即組成專案小組，分析研判歹徒作案模式與軌跡，迅速掌握顏嫌身分及所使用車輛，惟顏嫌3日前往台北，於4日再轉往宜蘭參加進香活動，專案小組原於5日下午進香團返抵時伺機逮捕顏嫌，經埋伏守侯未發現顏嫌蹤影，深入追查後方得知顏嫌於5日凌晨因案遭宜蘭警方查獲，車輛因號牌遭吊扣而無法使用，人持續在冬山鄉附近出沒，由於行蹤難以掌握，專案小組立即報請地檢署檢察官核發拘票，前往宜蘭將顏嫌拘提到案，並查扣部分鐵釘等犯罪事證。

顏嫌逐一描述作案路線及撒鐵釘地點，與警方蒐證資料大致吻合，並陳述犯罪動機係因個人情緒問題所致，警方依公共危險罪將顏嫌移請台中地檢署偵辦，聲請法院羈押裁定獲准。

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