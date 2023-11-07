竹聯幫忠堂分會長涉嫌洗錢 3年詐騙高達7億8000萬

竹聯幫忠堂分會長吳男涉嫌詐騙洗錢，經手金額高達7億8000萬元，日前與手下林男落網。（民眾提供）

2023/11/07 14:07

〔記者許麗娟／高雄報導〕假投資、真詐騙犯案猖獗，高雄市警方追查詐騙案金流，發現詐欺集團以竹聯幫忠堂分會長吳男（44歲）為首，指揮旗下成員以假投資手法詐騙被害人，初步清查，3年多來共計50人受害，詐騙金額高達7億8000萬元。

高雄地檢署日前接獲民眾報案，遭以「假投資」手法詐騙，遂指揮高雄市刑事警察大隊偵五隊（15分隊）組成專案小組展開調查，追查出詐騙集團在苓雅區成立一家電子商務公司，以公司名目掩護虛擬貨幣洗錢，而實際上該家電子商務公司的辦公室已為空屋。

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警方調查，該詐欺集團涉嫌以LINE投資群組作餌，先誆騙被害人加入假投資APP，並以代抽股票賺高額價差等手法購買股票，收到被害人的現金或匯款後，將贓款自第1層的人頭帳戶，再匯入第2層的內部員工帳戶，員工收款後，再依指示匯入公司的第3層公司戶，並由吳男旗下員工將贓款以現金或匯款方式調度至第4層帳戶的配合幣商，層層轉入後，由幣商購買虛擬貨幣，再將虛擬貨幣匯入詐欺集團指定之電子錢包，至今3年多共計50人受害，詐騙金額高達7億8000萬元，其中1名林姓被害人今年3至5月期間就遭詐騙近900萬元。

專案小組掌握吳男及手下林男（32歲）的犯罪事證後，待時機成熟，10月初持搜索票及拘票，至吳男位於楠梓區藍田路住處逮人，當時吳正開著賓士車要出門，立即上前攔查圍捕，另逮捕手下林男，共查扣手機3支、新台幣14萬元、美金5000元、竹聯愛心聯盟徽章1個、竹聯幫忠堂徽章1批、竹聯幫忠堂匾額1幅、電腦2台等證物，全案依涉犯組織犯罪條例、刑法詐欺罪、洗錢防制法等，移送高雄地方檢察署偵辦，吳男獲60萬元交保。

警方在吳男住處搜出竹聯幫忠堂匾額和一批徽章。（民眾提供）

警方查扣手機3支、新台幣14萬元、美金5000元、竹聯愛心聯盟徽章1個、竹聯幫忠堂徽章1批、竹聯幫忠堂匾額1幅、電腦2台等證物。（民眾提供）

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