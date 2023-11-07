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又一件！北高行法官沒參與辯論卻判決 被最高行抓包發回更審

最高行政法院兩度抓包台北高等行政法院法官沒參加言詞辯論，卻參加判決。（資料照）

最高行政法院兩度抓包台北高等行政法院法官沒參加言詞辯論，卻參加判決。（資料照）

2023/11/07 13:37

〔記者吳政峰／台北報導〕最高行政法院日前審理一起陸海空軍軍官士官服役條例事件，發現一審台北高等行政法院法官周泰德沒參與辯論，卻參與審判，另一名法官彭康凡則在言詞辯論筆錄簽為審判長，組織不合法，當然違背法令，將判決廢棄發回更審。

據了解，本案已是北高行近來第二件類似錯誤，第一件是TVBS因新聞內容被NCC認定妨害兒少身心健康，裁罰80萬元，TVBS興訟抗罰，一審北高行駁回其訴，但二審最高行發現，參與言詞辯論的法官為審判長法官蘇嫊娟、法官陳雪玉及法官魏式瑜，但依原判決正本所示，原判決是由審判長法官魏式瑜、法官陳雪玉及法官劉正偉作成，其中法官劉正偉未參與言詞辯論，竟參與判決，組織不合法，判決當然違背法令，日前廢棄發回更審。

陸軍步兵訓練指揮部學生四大隊盧姓中士分隊長，2018年9月10日收假時，尿液檢驗呈安非他命陽性反應。步訓部同年核定撤職，並停止任用1年。1年停止任用期滿後，盧員2019年10月29日以停役原因消滅為由，向高雄市後備指揮部申請回役復職。

該部造具後備軍人停役原因消滅回役人員名冊，向上層報核定，陸軍司令部審認盧員服役期間所犯過錯，違反部隊紀律及任務推行，且不符陸軍軍事需要之召集回役對象，遂依陸海空軍官士官服役條第14條第2項規定，核定「免予回役」。

盧員不滿丟掉頭路，興訟保工作，一審北高行認為，盧員撤職原因及停役原因消滅後，既已申請回役復職，陸軍司令部即應依照任職條例第12條第1項規定，審核盧員是否合於復職要件。

換言之，陸軍司令部僅得審酌盧員是否合於復職要件，並不得逕為免予回役之處分。倘若認為盧員不合於任職條例第12條第1項所定復職的要件，即應「否准」其復職申請；反之，若合於復職要件，即應「核定」其復職。

北高行表示，陸軍司令部錯誤適用服役條例第14條第2項、服役條例施行細則第13條第1項第5款規定，對盧員做成免予回役的處分，適用法令顯然有誤，故撤銷該處分，由陸軍司令部重作處分。陸軍司令部不服，提起上訴。

二審最高行發現，一審參與2021年9月2日言詞辯論的法官為「審判長法官楊得君、法官畢乃俊、法官彭康凡」，但該言辯筆錄的審判長法官卻由「彭康凡」簽名，而非由筆錄所載的審判長楊得君簽名，且依卷內資料亦無顯示有審判長因故不能簽名，而須由資深法官簽名的情事。

最高行還查出，判決正本由「審判長法官楊得君、法官周泰德、法官彭康凡」做成，但周泰德未參與判決基礎的辯論，竟參與判決。

綜上，最高行認為，本案北高行合議庭組織不合法，當然違背法令，日前廢棄發回北高行再行審理。

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