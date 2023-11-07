為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

享受快感？退休工人改造霰彈槍 射擊磚塊好滿足引警注意

警方不死心回頭再次搜索後車廂。（警方提供）

警方不死心回頭再次搜索後車廂。（警方提供）

2023/11/07 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕南投縣劉姓男子曾在機械廠工作，退休後竟利用昔日技術改造槍械，為滿足射擊樂趣，常在住處旁射磚塊享受快感，此舉引來警方上門查緝時，他主動從轎車後車廂拿出一把玩具槍企圖蒙混過關，警方翻箱倒櫃一度無所獲再次搜索後車廂，果然找到一把改造霰彈槍及子彈等贓證物，檢方也在6日依槍砲罪起訴。

台中市刑大偵三隊長詹典儒今天表示，該隊日前接獲線報，南投縣63歲劉姓工人涉嫌改造並持有非法槍彈，還在住處旁廢墟射擊磚塊測試性能，，警方展開跟蒐確認情資屬實，今年中旬收網前往查緝時，劉男見警方到場強做鎮定，頻表示「一定有誤會」，還主動從轎車後車廂拿出一把玩具槍，企圖取信警方矇騙過關。

然警方並未輕信，仍在住處內翻箱倒櫃持續搜索，但遍尋不著改造槍械準備收隊時，有同仁仍不放棄，懷疑劉主動交玩具槍舉動實在配合度太高，研判是「此地無銀三百兩」技倆，回頭再次搜索後車廂，果然在其中一個紙盒內發現一把改造霰彈槍、槍機、子彈等贓證物。

劉男警訊中供稱，因曾在機械工廠工作，退休後為滿足射擊樂趣，在網路向不同賣家購買槍枝和子彈後，利用昔日的機械常識自行改造後，射擊磚塊純粹享受射擊的快感，沒有拿槍支從事不法，警方則在訊後將全案依槍砲罪嫌送辦，全案也在近日偵結，檢方認定劉男涉犯槍砲罪起訴。

台中市刑大表示，檢肅槍枝係治安維護重點工作，將持續強化查緝非法槍械力道，秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，遏止不法分子擁槍自重、危害民眾生命財產安全，而持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，民眾切勿心存僥倖，此外，模擬槍也納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有。

警方查扣一把改造槍械、槍機、子彈等贓證物。（警方提供）

警方查扣一把改造槍械、槍機、子彈等贓證物。（警方提供）

涉嫌持有並改造槍械劉男。（警方提供）

涉嫌持有並改造槍械劉男。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
投資遭詐200萬！警破詐團查扣300萬 男子心情卻洗三溫暖
2023/11/03 19:47

投資遭詐200萬！警破詐團查扣300萬 男子心情卻洗三溫暖
男改造玩具槍試射6發 具殺傷力重判11年8月
2023/09/28 16:28

男改造玩具槍試射6發 具殺傷力重判11年8月

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
「我有一把槍」 向友炫耀擁槍被警循線逮到
2017/05/05 10:28

「我有一把槍」 向友炫耀擁槍被警循線逮到
生存遊戲玩家被查到槍 辯稱已故角頭交付
2015/05/24 13:24

生存遊戲玩家被查到槍 辯稱已故角頭交付

必衝美景、住宿 加購高鐵最低65折！
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播