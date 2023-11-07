享受快感？退休工人改造霰彈槍 射擊磚塊好滿足引警注意

警方不死心回頭再次搜索後車廂。（警方提供）

2023/11/07 14:09

〔記者許國楨／台中報導〕南投縣劉姓男子曾在機械廠工作，退休後竟利用昔日技術改造槍械，為滿足射擊樂趣，常在住處旁射磚塊享受快感，此舉引來警方上門查緝時，他主動從轎車後車廂拿出一把玩具槍企圖蒙混過關，警方翻箱倒櫃一度無所獲再次搜索後車廂，果然找到一把改造霰彈槍及子彈等贓證物，檢方也在6日依槍砲罪起訴。

台中市刑大偵三隊長詹典儒今天表示，該隊日前接獲線報，南投縣63歲劉姓工人涉嫌改造並持有非法槍彈，還在住處旁廢墟射擊磚塊測試性能，，警方展開跟蒐確認情資屬實，今年中旬收網前往查緝時，劉男見警方到場強做鎮定，頻表示「一定有誤會」，還主動從轎車後車廂拿出一把玩具槍，企圖取信警方矇騙過關。

請繼續往下閱讀...

然警方並未輕信，仍在住處內翻箱倒櫃持續搜索，但遍尋不著改造槍械準備收隊時，有同仁仍不放棄，懷疑劉主動交玩具槍舉動實在配合度太高，研判是「此地無銀三百兩」技倆，回頭再次搜索後車廂，果然在其中一個紙盒內發現一把改造霰彈槍、槍機、子彈等贓證物。

劉男警訊中供稱，因曾在機械工廠工作，退休後為滿足射擊樂趣，在網路向不同賣家購買槍枝和子彈後，利用昔日的機械常識自行改造後，射擊磚塊純粹享受射擊的快感，沒有拿槍支從事不法，警方則在訊後將全案依槍砲罪嫌送辦，全案也在近日偵結，檢方認定劉男涉犯槍砲罪起訴。

台中市刑大表示，檢肅槍枝係治安維護重點工作，將持續強化查緝非法槍械力道，秉持「嚴查究辦、溯源刨根」原則，遏止不法分子擁槍自重、危害民眾生命財產安全，而持有制式或非制式槍械處罰刑度相同，製造、販賣及持有非法槍械刑責重大，民眾切勿心存僥倖，此外，模擬槍也納入管理處罰範疇，非經依法申請許可不能擅自持有。

警方查扣一把改造槍械、槍機、子彈等贓證物。（警方提供）

涉嫌持有並改造槍械劉男。（警方提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法