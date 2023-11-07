網紅圈惹麻煩！Joeman、蕾菈夫妻涉毒 火辣小模也被逮

昨日逮捕的犯嫌中，還有1名火辣的小模「周沅」，Instagram粉絲有1.4萬，在三重住家被搜出大麻。（圖擷取自Instagram）

2023/11/07 11:57

〔記者徐聖倫／新北報導〕蕾菈與丈夫湯宇、Joeman遭新北市刑警大隊在家中搜出大麻，警方表示，昨日搜索9個點，毒品源頭都不同，但有知情人士透露，大麻目前都是以毒郵包入台居多，不排除蕾菈、Joeman毒品來源相同，且私下都知情。另，昨日逮捕的犯嫌中，還有1名火辣的小模「周沅」，Instagram粉絲有1.4萬，在三重住家被搜出大麻。

警方表示，昨前往周沅位於三重區中正北路住處搜索，周沅見大批員警帶著搜索票，只能乖乖配合，警方在她家中搜出大麻6克，以及菸紙、捲煙器等證物。周沅向警供稱，她只有吸食，其他則稱不知。

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知情人士私下透露，警方本次出擊疑似目標明確，雖然分成9案偵辦，但這些人全數沒有前科，吸食的也都是大麻，不排除來源相同。目前警方對外公開表示，這9案10人除蕾菈、湯宇為夫妻外，其餘私下均沒有毒品相關來往，筆錄中互相也都稱不認識，僅有吸食，口徑非常一致。

警方昨日突襲，確實另這些人措手不及，外傳Joeman應門時只著一條內褲，還不斷確認警方身分，警方證實確有其事；而蕾菈、湯宇夫婦被警方找上門當下，是要送孩子去上課，警方表明來意，湯宇則無奈的說「搜吧！」

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蕾拉（左）、湯宇目前無保請回。（資料照）

百萬網紅Joeman涉毒。（翻攝自Youtube）

新北市刑大查獲網紅Joeman（翁雋明）、「WACKYBOYS 反骨男孩」成員蕾菈（何蕾伊菈）及其丈夫湯宇持有微量大麻，起出微量大麻、磅秤、捲菸器、菸紙等呼麻工具，全案依違反毒品條例送辦。（資料照，記者吳仁捷翻攝）

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