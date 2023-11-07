「翹孤輪」別來！全國最窄待轉區加大了

彰化市中山路2、3段與建國南路口的機車左轉待轉停等區，原本劃設空間連讓1輛機車停等都會有問題，經彰化工務段塗掉重劃，加大格區空間，同時停2、3輛都綽綽有餘。（記者張聰秋攝）

2023/11/07 10:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕加大了！彰化市中山路2、3段與建國南路口，因日籍車手在2段式機車待轉區演出搞笑影片，諷刺待轉區小到停車待轉彎時只好「翹孤輪」，才不會越線違規，而被網友譏笑為「全國最窄待轉區」，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段從善如流，塗掉再重劃停等格子，加寬又加長，空間瞬間變大，同時停2、3輛機車都沒問題。

全台各十字路口或T字路口，路權養護單位依照道路交通標誌標線號誌設置規則的規定，機慢車2段式左轉區路口，分有強制和非強制待轉區，由養護單位視車況和環境設置。

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彰化工務段表示，中山路2、3段與建國南路口，該路口為非強制2段式左轉路口，機車可視個人行駛習慣，選擇2段式左轉或隨車流左轉，工務段當初考量高齡者的用路習慣和地方民意因此劃設待轉區，該處過窄的待轉區經重劃加大停等空間，足可讓機車直、橫式停待都可。

彰化工務段指出，省道中山路沿線尚有幾處待轉區存有空間較小的疑慮，工務段會逐步改善，降低用路人的顧慮。

附近商家與居民說，搞笑影片曝光後，隔沒幾天，被諷為「全國最窄待轉區」的格子就被塗掉了，塗掉後沒了待轉停等格，還是有騎士騎到這裡停等待轉，昨天格子重新劃設完成，空間瞬間變大，又是新漆很醒目，原本連1台都容納不下，現在多輛同時停等都綽綽有餘，友善騎士許多。

公路局彰化工務段昨天完成重劃機車待轉區停等格，格子空間加大許多，可同時容納多輛機車。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路2、3段與建國南路口的機車待轉區，因停等空間太小，被外國人表演「翹孤輪」而掀起熱議。（圖擷取安倍軍團臉書）

彰化市中山路2、3段與建國南路口的待轉區，原本太小的格線被塗掉後，在沒有重劃前，沒有停等區的過渡期，機車騎士還是習慣停在路邊等待左轉。（記者張聰秋攝）

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