為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

「翹孤輪」別來！全國最窄待轉區加大了

彰化市中山路2、3段與建國南路口的機車左轉待轉停等區，原本劃設空間連讓1輛機車停等都會有問題，經彰化工務段塗掉重劃，加大格區空間，同時停2、3輛都綽綽有餘。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路2、3段與建國南路口的機車左轉待轉停等區，原本劃設空間連讓1輛機車停等都會有問題，經彰化工務段塗掉重劃，加大格區空間，同時停2、3輛都綽綽有餘。（記者張聰秋攝）

2023/11/07 10:53

〔記者張聰秋／彰化報導〕加大了！彰化市中山路2、3段與建國南路口，因日籍車手在2段式機車待轉區演出搞笑影片，諷刺待轉區小到停車待轉彎時只好「翹孤輪」，才不會越線違規，而被網友譏笑為「全國最窄待轉區」，交通部公路局中區養護工程分局彰化工務段從善如流，塗掉再重劃停等格子，加寬又加長，空間瞬間變大，同時停2、3輛機車都沒問題。

全台各十字路口或T字路口，路權養護單位依照道路交通標誌標線號誌設置規則的規定，機慢車2段式左轉區路口，分有強制和非強制待轉區，由養護單位視車況和環境設置。

彰化工務段表示，中山路2、3段與建國南路口，該路口為非強制2段式左轉路口，機車可視個人行駛習慣，選擇2段式左轉或隨車流左轉，工務段當初考量高齡者的用路習慣和地方民意因此劃設待轉區，該處過窄的待轉區經重劃加大停等空間，足可讓機車直、橫式停待都可。

彰化工務段指出，省道中山路沿線尚有幾處待轉區存有空間較小的疑慮，工務段會逐步改善，降低用路人的顧慮。

附近商家與居民說，搞笑影片曝光後，隔沒幾天，被諷為「全國最窄待轉區」的格子就被塗掉了，塗掉後沒了待轉停等格，還是有騎士騎到這裡停等待轉，昨天格子重新劃設完成，空間瞬間變大，又是新漆很醒目，原本連1台都容納不下，現在多輛同時停等都綽綽有餘，友善騎士許多。

公路局彰化工務段昨天完成重劃機車待轉區停等格，格子空間加大許多，可同時容納多輛機車。（記者張聰秋攝）

公路局彰化工務段昨天完成重劃機車待轉區停等格，格子空間加大許多，可同時容納多輛機車。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路2、3段與建國南路口的機車待轉區，因停等空間太小，被外國人表演「翹孤輪」而掀起熱議。（圖擷取安倍軍團臉書）

彰化市中山路2、3段與建國南路口的機車待轉區，因停等空間太小，被外國人表演「翹孤輪」而掀起熱議。（圖擷取安倍軍團臉書）

彰化市中山路2、3段與建國南路口的待轉區，原本太小的格線被塗掉後，在沒有重劃前，沒有停等區的過渡期，機車騎士還是習慣停在路邊等待左轉。（記者張聰秋攝）

彰化市中山路2、3段與建國南路口的待轉區，原本太小的格線被塗掉後，在沒有重劃前，沒有停等區的過渡期，機車騎士還是習慣停在路邊等待左轉。（記者張聰秋攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沙鹿5叉路口死亡車禍 顏寬恒建議設「預告號誌」提醒用路人
2023/11/01 23:39

沙鹿5叉路口死亡車禍 顏寬恒建議設「預告號誌」提醒用路人
偷開阿公的車 台中16歲少年闖紅燈撞死慈父
2023/10/28 16:19

偷開阿公的車 台中16歲少年闖紅燈撞死慈父

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
台南工業區「超巨大待轉格」曝光！網：還以為是停機坪
2023/06/24 23:36

台南工業區「超巨大待轉格」曝光！網：還以為是停機坪
騎士騎進待轉區先壓槽化線遭罰900元 網友：根本陷阱
2023/06/14 16:20

騎士騎進待轉區先壓槽化線遭罰900元 網友：根本陷阱

必衝美景、住宿 加購高鐵最低65折！
北市「最畸形機車待轉區」險象環生 5月起免待轉
2023/03/29 15:07

北市「最畸形機車待轉區」險象環生 5月起免待轉
機車「待轉區」設在路口中央 網譏根本是「待撞區」
2022/09/08 16:40

機車「待轉區」設在路口中央 網譏根本是「待撞區」
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播