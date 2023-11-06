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首頁　>　社會

受檢報假名秒被識破 通緝男超懊惱：那知會報到被關的

曾男睡眼惺忪打開房門。（警方提供）

曾男睡眼惺忪打開房門。（警方提供）

2023/11/06 21:25

〔記者許國楨／台中報導〕警方查緝通緝犯時，對方為蒙混過關常報假名應詢，不是兄弟就是熟識親友，連身分證字號都背的滾爬爛熟，而中市警方近日到旅館查緝一名曾姓通緝犯時，也是報假名想規避，未料秒被識破，原來他報的人已入監服刑，當場讓曾男啞口無言直說，「那知會報到被關的」，超懊惱。

台中市第一分局大誠分駐所值班警員顧玳瑋，前天凌晨在所內執行旅宿業投宿人員清查時，發現台灣大道上某飯店的旅客投宿名單中，竟有一名在監的旅客，立即通報線上巡邏同仁前往查證，員警梁鈜堯、賴韋儒抵達該旅客房門口後敲門不敢大意，隨即見一名睡眼惺忪男子緩緩打開房門，梁員立即要求對方提供人別資料供身分查證。

惟該男子所報身分證字號所顯示頭貼與其面容明顯不符，該男現場仍極力辯駁，並強調警用電腦內的照片為舊照，現在身形面貌發福許多，惟梁、賴二員確認該男所報為他人資料，肯定有詐，準備將他帶回警所進一步查證。

男子此時自知事跡敗露，坦承其真實身分為56歲曾男，經警方查詢發現，曾男為詐欺通緝犯，因不想入監服刑，遂在逃亡期間利用他人證件投宿躲避追緝，殊不知遭冒用之人竟已入監服刑，自己因此也難逃法網，警方當場上銬逮人，訊後將曾男解送歸案。

第一分局長吳燕山呼籲，民眾若觸法遭起訴、判刑，或因司法案件收到法院、地檢署傳票，應依照指定時間或於期限內到案說明，另近來詐欺案件頻傳，此類行為害人不淺，切勿以身觸法！

警方查出曾男是詐欺通緝犯案。（警方提供）

警方查出曾男是詐欺通緝犯案。（警方提供）

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