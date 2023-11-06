台中海線「撒釘怪客」今晚宜蘭落網 辯情緒不穩犯案

台中清潔隊員磁鐵清理鐵釘。（記者張軒哲攝）

2023/11/06 20:18

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市海線沙鹿、梧棲、清水本月初道路上出現大量鐵釘，不少民眾汽機車輪胎遭刺破，人人自危，也關心撒釘怪客追查進度。清水分局今日指出，在鎖定特定對象，掌握相關犯罪事證後，今晚到宜蘭縣持拘票逮到44歲顏姓男子，他是台中海線人，不少被害車主激憤要求他賠償。

顏姓嫌犯是台中海線人，案發後到外縣市躲藏，遲未到案，警方報請檢察官核發拘票，台中警方今晚到宜蘭縣逮捕涉案顏姓男子，他辯稱情緒不穩犯案，警方正調查中。

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沙鹿區中山路與光華路、梧棲區中央路一帶路面近日出現大量鐵釘，這兩天陸續有汽機車受害，預估有逾百名民眾輪胎遇刺。海線清潔隊人員假日也進行清掃鐵釘作業。網友在海線多處社群網站提醒大家留意，萬一在國道爆胎發生車禍，後果難料。

梧棲區中央路的居民今日指出，4日清晨運動就發現路燈照射路面有許多閃閃亮亮的鐵釘，研判是深夜撒下，當下先清掃，這兩天清潔隊員有來清理；清水區南社里長崔惠國表示，清水區仁愛路的路面也有鐵釘，他感謝鄰長巡視清除，約清除300多支鐵釘，清水警分局員警昨晚也到場了解調查。

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