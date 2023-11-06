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賣衣服遇國中霸凌者嘲諷！兒時傷疤被揭 卻遭店長笑「活該」

網友工作遇到國中霸凌者上門消費，使他童年陰影再度被揭開。示意圖。（資料照）

網友工作遇到國中霸凌者上門消費，使他童年陰影再度被揭開。示意圖。（資料照）

2023/11/06 20:52

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友發文表示，上班時遇到學生時期霸凌自己的人，對方還進到店裡打招呼，卻慘遭對方再次數落，讓原PO氣憤表示「為什麼霸凌者沒有報應？」

據原PO前（4）日在「匿名公社」發文表示，上班時遇到學生時期霸凌她的人，自己已經躲進櫃檯了，但對方還是跑進來打招呼，不但笑著跟她說好久不見，還跟身邊的朋友介紹原PO是自己國中同學。

當對方見原PO不想與自己聊天，就跟身旁的朋友數落她，透露原PO以前就是這副樣子，所以綽號才會叫「死魚眼」。原PO氣憤說道，「這是我這輩子最不想再聽到的綽號，就是她取的」，後來對方還硬把原PO拉出櫃台打算要聊天，但原PO想起國中被霸凌的往事，全身仍在顫抖。

後來原PO聽到對方目前工作是微商代理，每月收入為20至30萬，就更氣自己沒有本事，抱怨說道，「為什麼霸凌者沒有報應？而被欺負的人卻要一輩子活在陰影下？」，事後對方象徵性的買了快2萬元衣服，對方說是跟原PO捧場，但眼神完全是嘲諷。

對方離店後，原PO的店長就好奇2人之間的關係，而原PO也全盤托出。但店長不但沒安慰，反而嘲笑原PO不堅強，被欺負也是活該，為此，原PO無奈表示，「檢討被害者已經變成社會氣氛了嗎？好奇要是店長遭遇此事，是否也能如此灑脫？」

貼文發出後，許多網友紛紛留言回應，「可憐之人必有可恨之處，店長說得的確沒錯」、「懦弱又無能的你們給自己找的藉口」、「就真的該堅強阿」、「被霸凌的確是很難抹去的陰影」、「這樣的心態只是你心裡自己過不去，其實不用想那麼多」、「自己活得開心最重要，管其他人怎麼樣幹嘛」、「沒被霸凌過不知道這種傷痛，傷痛太深一輩子也很難治癒」、「消除陰影，只能靠妳自己」。

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