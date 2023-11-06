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男大搖大擺進旅店 全自助check in偷入住被控竊盜

盧姓男子到太麻里某家旅店，在櫃檯無人之際，自行拿房卡入住。（記者黃明堂翻攝）

盧姓男子到太麻里某家旅店，在櫃檯無人之際，自行拿房卡入住。（記者黃明堂翻攝）

2023/11/06 17:59

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣太麻里鄉一間旅店2日夜晚來了不速之客，在櫃檯無人的狀況下，32歲盧姓男子全自助check in，自己打開抽屜拿房卡，拖著行李自行開門入住。業者回來後檢視櫃檯住房燈，發現這間並未出租卻亮燈，心裡毛毛的打電話進房，竟然真的有人接，盧男稱有在網站訂房卻無法提示資料，業者報警依竊盜罪查辦。

根據旅店的監視器畫面，2日晚間6點多，一位男子邊吃邊走進旅店，左看看、右看看，再走到櫃檯看一看，走出店外後又二度進門，接著走進櫃檯內打開抽屜翻找房卡；房卡到手後，再下一次出現已經拖著行李，把自己當入住房客，直接大搖大擺走上樓進了房間，入住過程共花了12分鐘。

旅店老闆深夜回來，準備打烊關門，並先確認各種狀況，結果發現一間應該無人入住的四人房亮燈，詢問員工確認此房無人訂也無人check in，於是撥電話進房間確認，響了許久後有一男子接聽。

業者說，他請對方下樓解釋，他說已經有在某訂房網站訂房，但進了旅店後一直等不到人，才會自行拿房卡入住。業者要求他出示訂房資料，對方拿不出來，業者認為就算真的有訂房也不應擅自入住，因此報警處理，並向盧男收500元的清潔費後要求他離開。

盧姓男子在櫃檯無人之際，自行拿房卡入住。（記者黃明堂翻攝）

盧姓男子在櫃檯無人之際，自行拿房卡入住。（記者黃明堂翻攝）

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