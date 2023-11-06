拉拉山賞巨木登山客踩空墜3米跌破頭 警消輪式擔架救援

何姓男子在拉拉山國家森林遊樂區的17號神木旁步道摔倒受傷，經警、消合力護送下山送醫無大礙。（記者李容萍翻攝）

2023/11/06 18:01

〔記者李容萍／桃園報導〕一名68歲何姓男子今（6日）上午前往桃園市復興區的拉拉山國家森林遊樂區步道健行，走訪拉拉山的千年巨木群，途經「之」字型步道，走在距離拉拉山17號巨木前約10公尺處，不慎踩空跌倒，摔落下方3公尺的步道倒地不起，頭部受傷流血、身體多處擦傷，消防局於上午9點10分接獲報案，由巴陵消防分隊調派人員趕往救援，並利用輪式擔架護送何男下山，因山路崎嶇不平，大夥費了九牛二虎之力，在近午前搬運至森林遊樂區登山口後送醫治療，所幸沒有生命危險。

桃園市消防局第四大隊巴陵分隊小隊長洪傑上午帶領大溪警分局巴陵派出所員警、義消、林務人員共10人上山救援，一行人於上午9點47分抵達登山口，隨即入山前往現場，大約10點20分接觸傷者，在邊坡找到何男時，發現他身體多處擦傷、頭部流血、意識清楚，救護人員清洗傷口、包紮止血，使用輪式擔架搬運護送走了超過1小時，於11點23分把人送登山口，由救護車送醫急救，沒有生命危險。

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對此，林業及自然保育署新竹分署呼籲登山客應該衡量自身的體力，並隨時注意步道路況，另因山區步道容易濕滑，應選擇穿著不易滑倒的鞋子。此外也需要準備防水及保暖衣物，以應付拉拉山山區多變的氣候。

何姓男子在拉拉山國家森林遊樂區的17號神木旁步道摔倒受傷，經警、消合力護送下山送醫無大礙。（記者李容萍翻攝）

何姓男子在拉拉山國家森林遊樂區的17號神木旁步道摔倒受傷，經警、消合力護送下山送醫無大礙。（記者李容萍翻攝）

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