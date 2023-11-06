救護車當計程車？ 台中「VIP」 今年竟叫救護車超過200次

救護車被當計程車？議員林祈烽（左）質疑台中「VIP」今年竟叫救護車超過200次。（記者蘇孟娟攝）

2023/11/06 16:05

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市人口全國第二多，救護車業務繁重，每年出動車次逾16萬次，今年到10月已出動逾13萬次，平均一天出動445次；但市議員林祈烽、施志昌質疑，竟有人呼叫救護車達206次，第2名則叫車162次，儼然成「VIP」，質疑民眾把救護車當計程車使用；但消防局雖開單收費，最後卻未收到半毛錢，質疑救護資源被濫用。

台中市消防局長孫福指出，兩起「特殊客」屬疑有失智個案，因現行辦法只能針對「送醫單程超過12公里且到院後未至急診掛號就醫者」才能收費，只要民眾有急診就醫事實就無法不收費，將檢討收費標準，未達緊急就醫醫療分級的個案予以收費確實規範。

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林祈烽說，消防局現有8大消防分隊外加1個特搜大隊，平均一天約有445件的救護車出勤記錄，但他發現今年到10月底，竟有同一人已呼叫救護車達206次，平均1天半的時間就會呼叫一次救護車送到醫院；叫車第2名的民眾也已呼叫救護車162次，呼叫救護車的比例過異常，疑似把救護車當成計程車來使用，儼然是消防隊的「VIP」，非緊急救護讓消防弟兄疲於奔命。

林祈烽指出，消防局雖針對民眾不當使用救護車，會開具收費告知單規範濫用緊急醫療資源，但今年到10月消防局開出77張的收費告知單，最後都沒有收到一毛錢，去年及前年也均是有開出收費告知單，也是沒能收到任何費用，原因就出在這些民眾最後都有在醫院掛急診就醫，有就醫證明最後沒辦法收費，顯然無法規範疑似濫用行為，消防局的收費標準應檢討。

孫福佑指出，目前重複呼叫救護車情況經了解後多是患有慢性病的長輩致電，「常客」甚至是疑有失智情況，以身體不舒服、頭暈等身體健康理由呼叫119要求救護車送醫，因救護車第一時間無從判定民眾健康情況，還是須協助送醫，目前其中一人已轉住長照中心療養。

台中市副市長王育敏指出，緊急救護是全民共享資源，不能濫用，會請消防局檢討。

孫福佑說，現行的「台中市政府傷病患後送醫療機構作業執行計畫」僅規範到「指定送醫單程超過12公里且到院後未到急診掛號就醫個案」，將檢討未來若經醫院判定未達緊急就醫的醫療分級時就列收費對象，避免緊急救護資源被濫用。

救護車被當計程車？台中「VIP」今年竟叫救護車超過200次。（記者蘇孟娟攝）

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