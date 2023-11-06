台南新化3員工清洗醬油槽昏厥命危 職安署勒令停工並開罰

新化成功醬油廠發生3名員工醬油槽內昏厥、命危的意外，職安署已勒令停工。（記者吳俊鋒攝）

2023/11/06 13:45

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南新化1家知名的醬油廠，今天上午發生3名員工在醬油槽昏厥、受困的意外，一度都無生命徵象，雖已恢復心跳，仍未脫離險境，職安署職安署南區職安中心初判作業過程有疏失，現場要求立即停工，並將開罰，市府勞工局也協助家屬辦理職災慰助。

當時1名員工先進入醬油槽內清洗底渣，疑因缺氧中毒而倒地，2名同事立即下去救援，不久也當場昏厥，消防隊獲報趕往協助脫困，並緊急送醫，目前都已恢復呼吸心跳。

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南區職安中心至工廠實施檢查，初判原因為作業人員未置備測定空氣中氧氣濃度的必要測定儀器，並採取隨時可確認空氣中氧氣濃度、硫化氫等其他有害氣體濃度的措施，以保持該作業場所空氣中氧氣濃度在百分之18以上，導致意外。

南區職安中心已於現場要求事業單位立即停工，且依違反職業安全衛生法第6條第1項第7款，未防止原料、材料、氣體、蒸氣、粉塵、溶劑、化學品、含毒性物質或缺氧空氣等引起的危害來開罰，最高可處30萬元。

新化區公所第一時間前往關心，業者指出，會配合相關單位的調查，勞工局也啟動FAP機制，協助家屬辦理職業災害慰助。

勞工局長王鑫基說，局限空間作業風險性高，事業單位平日應加強對危害的確認，包含氧氣、危險物、有害物濃度的測定，通風換氣實施方式與危害物質的隔離措施，以及危害防止措施等，還有作業方法與安全管制作法，進入作業許可程序，緊急應變處置措施等，以防止類似事件再發生。

新化成功醬油廠發生3名員工醬油槽內昏厥、命危的意外，職安署已勒令停工。（記者吳俊鋒攝）

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