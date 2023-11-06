氣炸！台74烏日出口排隊被檢舉 民怨：到底如何下匝道？

台74線快速道路烏日成功匝道，每逢上下班時間塞車，民眾跟著前方車輛依序靠邊下匝道，卻被檢舉違規行駛路肩，讓車主氣炸。（記者陳建志翻攝）

2023/11/06 13:21

〔記者陳建志／台中報導〕台中市台74線快速公路烏日成功匝道每逢上下班時間車流量大，造成等待下匝道的車輛回堵到主線，不過有用路人抱怨，跟著前方車輛靠右依序下匝道，卻被檢舉違規行駛路肩挨罰，質疑若未依序排隊開在外側車道，接近匝道口再匯入車流也會被檢舉「未依序排隊插入」，根本是開單陷阱。烏日警分局證實，今年1至10月該項檢舉就有102件，可罰3000元~6000元，坦言道路標線確實有改進空間，上月已邀集公路局員林工務段會勘研議改善。

台74線快速公路烏日成功匝道，近年因高鐵重劃區人口持續入住，每逢上下班時間車流量大，經常出現下匝道的車輛從匝道塞到74線的主線上，不過有民眾抱怨，跟著前方車輛依序排隊靠右路肩行駛，且匝道口附近的電子看板也顯示「壅塞請靠右行駛」卻被檢舉違規行駛路肩。

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民眾表示，如果不跟著前方車輛靠路邊依序下匝道，直接開在外側車道，只會造成更大的回堵，而且不跟著排隊開在路肩，到了接近匝道口時再切進車隊，又會被認為不守規矩，甚至被檢舉「未依序排隊插入」，形同是高雄台88快速公路路肩開單爭議的翻版，但台88快速公路已經重畫標線改善，烏日匝道卻無動靜，根本就是開單陷阱，讓用路人無所適從，不知要如何下匝道？

烏日分局交通組長楊俊明表示，今年1月到10月，該匝道因違規行駛路肩遭檢舉就有102件，依《道路交通管理處罰條例》第33條第1項第9款「未依規定使用路肩」可開罰3千元以上6千元以下罰鍰，因該路段目前邊線為15公分寬的「路面邊線」，白線外屬於路肩，若民眾檢舉只能依法開罰，因覺得確實有改善空間，上月17日已經邀集道路管養的員林工路段會勘，建議從標線進行改善解決爭議。

公路局員林工務段長秦滄漪表示，確實有接獲民眾陳情，上月並與台中市警局進行過會勘，不過因涉及到車道配置，相關變更也須符合法規，將進行評估後儘速研議可行的方案。

有民眾行駛台74線快速道路烏日成功匝道，跟著前方車輛依序排隊下匝道，卻被檢舉開單，讓他質疑是開單陷阱。（擷取自爆料公社）

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