砂石車桃園平鎮一路掉土石 進口車衰撞毀底盤

桃園平鎮台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成後方轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理路面。（記者李容萍翻攝）

2023/11/05 13:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市32歲許姓男子凌晨駕駛奧迪轎車行經平鎮區台66快速公路高架橋下的快速路一段，不慎撞上土塊，造成車輛損壞，警方獲報到場一看，研判是砂石車掉落土石，綿延約7、80公尺，4名員警會同當地東勢里巡守隊2名隊員分工摸黑拿掃把、畚斗等花了近1小時才把路面清理乾淨。許男行駛「土石路」影片這2天被PO網，引起網友議論。

平鎮警分局平鎮交通分隊小隊長林緒承今日表示，雖然事故現場並無監錄系統，經擴大調閱周邊工廠監視器，已掌握疑似肇事車輛，將通知肇事駕駛到案說明，以釐清案情。

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據了解，許男是前天凌晨開車行經該路段，撞上掉滿路的土石，想閃都無處閃，導致車輪及保險桿等多處滿是泥濘，造成車輛毀損。員警獲報到場考量凌晨請市府環境清潔稽查大隊調派人員和車輛清理，緩不濟急，立即與東勢里巡守隊共同清理現場，以避免來往車輛發生危害。

警方也說，汽車所載貨物滲漏、飛散、脫落、掉落或氣味惡臭，違反道路交通管理處罰條例第30條第1項第2款，處汽車駕駛人3000元以上1萬8000元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。另是否涉及公共危險部分，尚須當事人到案使得釐清。

桃園平鎮台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成後方轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理路面。（記者李容萍翻攝）（記者李容萍攝）

桃園平鎮台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成後方轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理路面。（記者李容萍翻攝）

桃園平鎮台66平面道路一輛砂石車沿途掉落土石塊造成後方轎車車禍，員警和巡守隊員徒手清理路面。（記者李容萍翻攝）

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