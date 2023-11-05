為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

台中海線出現「撒釘怪客」？ 警掌握1輛涉案小客車

民眾胎被鐵釘刺入。（圖擷取自臉書「沙鹿之美」）

民眾胎被鐵釘刺入。（圖擷取自臉書「沙鹿之美」）

2023/11/05 12:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區光華路與中山路竹林土雞城一帶路面近日出現「撒釘怪客」，致民眾車輛行經時輪胎紛遭鐵釘刺入爆胎破財；台中市第一選區民眾黨立委參選人蔡壁如昨也表示，2輛團隊志工的汽車昨天下午行經梧棲區中央路一段404號附近，遭鐵釘刺入而爆胎；清水警分局指出，經調閱路口監視器發現1輛可疑的小客車，將通知車主到案釐清案情。

網友昨天在臉書「沙鹿之美」貼文表示，沙鹿街頭這兩天陸續發現鐵釘，中山路與光華路橋下路面有許多鐵釘，斑馬線與轉角處特別多，「撒釘怪客」大約每隔30到40公尺就會撒一次，住戶清掃一次就有上百根鐵釘；還有網友留言說，機車及汽車車輪遭鐵釘刺入，有車主中2釘、有人中3釘，又要破財了，呼籲警方要查出嫌犯身分；民眾黨立委參選人蔡壁如昨也發新聞表示，2輛團隊志工的汽車昨天下午行經梧棲區中央路一段404號附近，遭路面散落的鐵釘刺穿而爆胎。

清水警分局表示，警方目前僅接獲一起眾報案指稱，11月2日0時9分，梧棲區中央路一段多處有散落鐵釘，影響行車安全，警方立即到達現場巡視並清除散落的鐵釘，當時並未發生交通事故案件，經調閱路口監視器，發現鐵釘疑似從1輛小客車上掉落，將通知車主到案說明，以釐清案情。

另光華派出所也接獲民眾反映，光華路與中山路竹林土雞城一帶路面出現鐵釘，經調閱路口監視器，也鎖定可疑車輛，初步發現與梧棲區中央路皆為同一車主，將進一步調查釐清。

民眾手示拾獲的鐵釘。（圖擷取自臉書「沙鹿之美」）

民眾手示拾獲的鐵釘。（圖擷取自臉書「沙鹿之美」）

沙鹿民眾撿到大量鐵釘。（圖擷取自臉書沙鹿之美）

沙鹿民眾撿到大量鐵釘。（圖擷取自臉書沙鹿之美）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
沙鹿「撒釘怪客」出沒！ 汽機車慘遇刺 梧棲也有鐵釘害爆胎
2023/11/04 19:03

沙鹿「撒釘怪客」出沒！ 汽機車慘遇刺 梧棲也有鐵釘害爆胎
停車糾紛後鄰男在輪前放鐵釘 車主告恐嚇但沒「惡害通知」判無罪
2023/06/23 10:07

停車糾紛後鄰男在輪前放鐵釘 車主告恐嚇但沒「惡害通知」判無罪

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
基隆驚見鐵釘怪客！ 釘整排鋼釘還磨尖 警鎖定對象
2023/05/14 13:29

基隆驚見鐵釘怪客！ 釘整排鋼釘還磨尖 警鎖定對象
霧台台24線有「撒釘怪客」？ 警比照刑案偵辦
2020/02/18 19:54

霧台台24線有「撒釘怪客」？ 警比照刑案偵辦
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播