台中海線出現「撒釘怪客」？ 警掌握1輛涉案小客車

民眾胎被鐵釘刺入。（圖擷取自臉書「沙鹿之美」）

2023/11/05 12:40

〔記者歐素美／台中報導〕台中市沙鹿區光華路與中山路竹林土雞城一帶路面近日出現「撒釘怪客」，致民眾車輛行經時輪胎紛遭鐵釘刺入爆胎破財；台中市第一選區民眾黨立委參選人蔡壁如昨也表示，2輛團隊志工的汽車昨天下午行經梧棲區中央路一段404號附近，遭鐵釘刺入而爆胎；清水警分局指出，經調閱路口監視器發現1輛可疑的小客車，將通知車主到案釐清案情。

網友昨天在臉書「沙鹿之美」貼文表示，沙鹿街頭這兩天陸續發現鐵釘，中山路與光華路橋下路面有許多鐵釘，斑馬線與轉角處特別多，「撒釘怪客」大約每隔30到40公尺就會撒一次，住戶清掃一次就有上百根鐵釘；還有網友留言說，機車及汽車車輪遭鐵釘刺入，有車主中2釘、有人中3釘，又要破財了，呼籲警方要查出嫌犯身分；民眾黨立委參選人蔡壁如昨也發新聞表示，2輛團隊志工的汽車昨天下午行經梧棲區中央路一段404號附近，遭路面散落的鐵釘刺穿而爆胎。

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清水警分局表示，警方目前僅接獲一起眾報案指稱，11月2日0時9分，梧棲區中央路一段多處有散落鐵釘，影響行車安全，警方立即到達現場巡視並清除散落的鐵釘，當時並未發生交通事故案件，經調閱路口監視器，發現鐵釘疑似從1輛小客車上掉落，將通知車主到案說明，以釐清案情。

另光華派出所也接獲民眾反映，光華路與中山路竹林土雞城一帶路面出現鐵釘，經調閱路口監視器，也鎖定可疑車輛，初步發現與梧棲區中央路皆為同一車主，將進一步調查釐清。

民眾手示拾獲的鐵釘。（圖擷取自臉書「沙鹿之美」）

沙鹿民眾撿到大量鐵釘。（圖擷取自臉書沙鹿之美）

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