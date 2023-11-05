他偷錄炮友裸露畫面 LINE被封鎖後作這些事這下慘了

黃男偷拍炮友裸露畫面，還出傳訊息恐嚇，被台北地方法院併判7月徒刑，得易科罰金21萬元。（情境照）

2023/11/05 11:39

〔記者溫于德／台北報導〕黃男去年透過交友軟體「HEYMANDI」約炮友前往旅館性交，卻未經同意錄下對方裸體畫面，後來得知LINE被封鎖，竟藉由另一個交友軟體恐嚇對方並傳送畫面，台北地院指他犯「意圖散布而無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」以及恐嚇罪，併判7月徒刑，得易科罰金21萬元。

起訴指，黃男去年2月7日透過「HEYMANDI」約炮友前往旅館發生性行為，當下卻未經同意，持手機錄下對方裸體畫面，後來他不滿LINE被封鎖，當晚以通訊軟體「ZENLY」恫嚇稱：「既然你要封鎖我，那我就老實說了，有錄影而且很精彩......。」隨後傳送裸露畫面。

請繼續往下閱讀...

炮友問「你要什麼條件」？黃男回：「條件是，你再滿足我一天，我們兩清，你覺得可以接受，我會照你所說的，刪，然後斷。」接著他竟上交友平台PO文「外流，認識的再來，不知道X的不要點」，同時標示炮友的IG帳號。

黃男到案後承認有拍畫面，但辯稱因為喝醉頭暈，所以不記得有無經過炮友同意而拍攝，且他傳給對方後有收回，又因為發現LINE帳號被封鎖，心情絕望才有激進言論，不過並非威脅。

北院認定黃男所為犯「意圖散布而無故以錄影竊錄他人非公開活動及身體隱私部位罪」、恐嚇罪，審酌他法院審理時認罪卻未與炮友達成調解，併判7月徒刑，得易科罰金21萬元。可上訴。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法