國中畢業當密醫！二林知名牙醫35年海撈2100萬....下場曝

二林一名密醫，國中畢業當牙醫學徒，35年賺2100萬。（圖為模擬示意圖，與本新聞無關）

2023/11/04 19:10

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣二林鎮國中畢業的梁男早年做牙膜學徒，因技術純熟，竟在家中當起牙醫師，從洗牙、根管治療、補牙、安裝假牙一應俱全，收費比正牌牙醫便宜一半，生意好到爆，結果遭人檢舉，檢察官將他起訴，估計他執業35年，估算賺進2100萬元，梁男坦承犯行，法官依醫師法判他2年徒刑，並應向公庫支付150萬元，他還得繳交2100萬元的犯罪所得，才能換得5年緩刑。

這名「梁醫師」在地方相當知名，很多二林人都被他「照顧」，只因收費「公道」病患因此上門，但也因此遭同業檢舉。

請繼續往下閱讀...

今年7月，彰化地檢檢察官接獲檢舉，指揮芳苑警分局到「梁醫師」的住處搜索，發現有2張專業的牙科治療椅及5台消毒箱，固定牙齒黏著劑、注射器、光固化樹脂、麻醉注射劑、安可治濃縮液2瓶、雙面咬合紙、根管填封劑、手術用刀片、牙科填充材料等鑲牙專用器械工具及名片。由於罪證確鑿，梁男坦承是自己是「密醫」，自知早有這一天。

判決書指出，梁男從小習得為他人治療牙齒、製作假牙，他未經醫師考試及格，也沒有醫師證，卻自1988年起，在彰化縣二林鎮住家內，開設永安鑲牙所，擺設牙科治療椅、牙科器材等診療設備，自行替患者進行安裝假牙、牙套、根管治療、洗牙及補牙等醫療行為，其中安裝1至2排假牙之費用約3萬元至10萬元不等，月平均收入約5萬元，據此估計不法所得有2100萬元。

法官審酌醫師法嚴格禁止未取得合法醫師資格之人，擅自執行醫療業務，被告卻任意破壞制度，其惡性及對病患權益所生危害非輕，所為實屬不該，復考量被告基於謀生犯罪動機，自行替患者進行安裝假牙、牙套、根管治療、洗牙及補牙等醫療行為之犯罪手段，依醫師法判處有期徒刑2年，緩刑5年，並應於本判決確定後4年內，向公庫支付150萬元。犯罪所得2100萬元沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。

梁醫師的「家庭牙醫診所」關門後，一名他的病人說，很多人建議「梁醫師」去考醫師執照，造福病人，以免被抓，但他說，年事已高，更要緊的是，沒有把握考上，他選擇在地方「默默行醫」，沒有想到，還是東窗事發，案發後他坦然面對。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法