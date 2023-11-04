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首頁　>　社會

屏縣議員宋麗華家暴風波 前媳婦指她「打人喊救人」提告反擊

陳姓前媳婦指宋麗華要求下跪道歉。（陳姓前媳婦供）

陳姓前媳婦指宋麗華要求下跪道歉。（陳姓前媳婦供）

2023/11/04 16:21

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣議員宋麗華夫婦與繼子及前媳婦家暴風波，在宋麗華夫婦聲請家暴令後，陳姓前媳婦則指控宋麗華辱罵其「瘋狗」，還要求她下跪道歉，並且誹謗她是詐欺犯，在家中她們才是被害人，根本是「打人喊救人」，雙方各說各話。

宋麗華：是非黑白 司法會公正處理

宋麗華對於繼子及前媳婦的作為，認為就是為了爭產，表明法官都已經在審理了，是非黑白司法會公正處理。

宋麗華夫婦近期風波不斷，從投資債務糾紛再到家庭風波，夫妻與繼子和前媳婦同住在一起，在房產、債務及生活行為等方式不同下，發生多次的言語、行為衝突，宋麗華夫婦向屏東地方法院聲請家暴令，而陳姓前媳婦也提出抗告，並且聲淚俱下，指控在家中她才是真正的受暴者，遭到宋麗華等人的家庭暴力。

陳姓前媳婦表示，她和前夫雖然離婚，但雙方仍有意復合，所以都住在一起，今年因為非自願性離職，所以和孩子一起搬回到屏東縣長治鄉前夫家中居住。房子是前夫的母親留下來的遺產，沒想到一回來就出現一大堆問題，宋麗華罵她對家中沒有貢獻、「瘋狗」，還在家中要求她下跪道歉，對外誹謗她是詐欺犯，宋及其兒子對她言語暴力，孩子看到她們都嚇得要命，她在家中遭到欺凌，只因為她是縣議員懂法律又有勢力，因此她處處受制，現在又向法院聲請家暴令，「打人喊救人」，可能另有企圖，她已經向法院提出抗告，並且提出涉嫌誹謗、強制罪等告訴。

陳姓前媳婦指宋麗華夫婦及宋的兒子在家相當強勢。（陳姓前媳婦提供）

陳姓前媳婦指宋麗華夫婦及宋的兒子在家相當強勢。（陳姓前媳婦提供）

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