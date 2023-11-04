搶命畫面曝光！男在羽球館突昏迷無呼吸 在場消防員、護理師救援

一名男子在羽球館倒地昏迷無呼吸心跳，當時在球館打球的彰化縣消防局消防員潘忠緯（紅圈）火速上前實施CPR，成功搶救男子一命。 （圖由台中市朝馬國民運動中心提供）

2023/11/04 11:51

〔記者湯世名／彰化報導〕一名男子日前在台中市朝馬國民運動中心打羽毛球時，突然倒地昏迷無呼吸心跳，當時正好也在球館打球健身的彰化縣消防局消防員潘忠緯見狀，火速上前為男子實施CPR與AED急救，成功搶救男子一命，影片今天曝光後引起大批網友狂讚，才到任6個月還是消防菜鳥的潘忠緯表示，當下沒有想太多，只想救回患者性命。

曝光的影片顯示，該名男子在打完羽毛球後下場靠在牆邊與球友聊天休息，不料下一秒就倒地不起，失去意識，球友還為他拍拍身子希望能喚醒他，但都無效，此時正好休假在球館打球的彰化縣消防局消防員潘忠緯也趕到現場，並上前說「讓我來」，經評估男子已呈現OHCA（無意識、無呼吸及無脈搏），立即施予CPR急救，另名護理師球友也主動加入急救，同時請運動中心人員協助拿取AED（自動體外心臟電擊去顫器）、BVM（袋瓣罩甦醒球）等急救器材並通報119，在救護車抵達前兩人持續按壓CPR並使用AED電擊3次，一直到救護車抵達，再協助台中市消防局救護人員實施急救處置，患者在上救護車前已恢復心跳並送往醫院治療。

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潘員謙虛的說，緊急救護是消防工作三大任務之一，搶救生命是消防員的本職，本次急救成功非憑一己之力就能完成，更仰賴於團隊合作，感謝球友護理師、運動中心人員的協助、台中市消防局學長的緊急救護、以及最後醫院端的診治，環環相扣緊密串起生命之鏈，才能將患者成功救回，並期許自己持續精進，提升消防急救專業。

彰化縣消防局表示，潘忠緯今年4月才剛到消防隊報到，服務迄今約半年時間，雖為新進人員，於休假時遇緊急狀況能見義勇為、臨危不亂，發揮工作所學，成功搶救生命。

消防局指出，為了強化民眾急救技能，消防局於每個月第2個星期六上午9到11時在彰化東區、員林西區、鹿鳴及埤頭分隊辦理CPR+AED認證訓練，歡迎民眾踴躍報名，一起加入急救先鋒的行列，在關鍵時刻就能伸出援手搶救生命。

一名男子在羽球館昏迷無呼吸心跳，當時在打球的彰化縣消防局消防員潘忠緯（紅圈）火速上前實施CPR，成功搶救男子一命。 （圖由台中市朝馬國民運動中心提供）

彰化縣消防局消防員潘忠緯僅到任半年，還是消防菜鳥的他見義勇為救人。 （圖由消防局提供）

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