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議員爆北市警3年168人違法違紀 市警局長：強化警紀警辦

台北市議員許家蓓質詢警察風紀問題，台北市警察局長張榮興允諾將會強化法治教育。（許家蓓辦公室提供）

台北市議員許家蓓質詢警察風紀問題，台北市警察局長張榮興允諾將會強化法治教育。（許家蓓辦公室提供）

2023/11/03 19:53

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員許家蓓調閱資料發現，違法違紀案件2021年共38件58人、2022年共36件42人，到今年上升到51件68人，近三年警察局違法違紀案件數共125件168人，其中違法案件中以洩密罪、偽造文書、詐欺罪、違反貪汙治罪條例為大宗，她批評警察應以身作則，違法違紀除讓民眾對警察形象及觀感不佳，也抹煞認真守法員警的努力，必須加強教育訓練、落實督導考核，維護警察形象及民眾權益。

台北市警察局長張榮興回應，99.9%的警察同仁皆是奉公守法，在他上任後把整頓警察風紀列為工作重點之一，風紀案件增加的其中一個原因是因為警察局主動啟動調查的案件變多。

許家蓓今於台北市議會警政衛生部門質詢，指出北市警紀案件不斷，頻登上新聞版面，光是今年就發生員警調包毒品、以毒養案、派出所所長和詐騙集團接觸、員警洩密偽造文書等，警紀問題待解，即便警察局自清自查案件變多，但這同時也是警訊，代表還是仍有一些不適任員警。

許家蓓表示，綜觀員警違法違紀樣態，違法案件中以洩密罪、偽造文書、詐欺罪、違反貪汙治罪條例為大宗，違紀案件以涉足不當場所、言行不檢和不正常感情交往為大宗，她認為警察職責為打擊犯罪，卻知法犯法警察局對於違法違紀情況應秉持零容忍，但風紀案件仍層出不窮，要求加強教育訓練、落實督導考核。

張榮興允諾，將會強化法治教育，將把違法違紀案件讓員警當作警惕，並全面清查以及列管風險員警，若有風紀徵象的話也絕不會護短。

警察局補充說明，在預防方面，除持續掃除風紀誘因場所、加強法紀教育及風險人員的辨識外，將對於風紀顧慮人員持續採各項輔導作為；另針對員警違法違紀案件，採取斷然處置，絕不寬貸、警紀警辦、自檢速辦的原則，以「不掩飾、不庇縱、不護短」的態度，展現查辦及防制警察風紀之決心。

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