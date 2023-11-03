中市議員張玉嬿圖像被冒用 自嘲股票一張都沒買如何教飆股？

市議員張玉嬿指自己的圖像被冒用來投資詐騙（記者蘇金鳳攝）

2023/11/03 15:06

〔記者蘇金鳳／台中報導〕投資詐欺案只要一打開手機就看到，民進黨市議員張玉嬿今日在議會秀出自己的被冒用的臉書圖像，內容是邀請民眾如入投資，會教民眾如何飆股，讓她感到啼笑皆非，因為她根本一張股票都未買，如何教別人「飆股」，但只要打開手機及電腦都處處可看，要求警察局加強查緝，同時此時正是打疫苗時期，請衛生局同時進行協助宣傳，不要讓長者在家滑手機時被騙。

警察局長李文章表示，112年台中市發生投資詐欺案625件，破獲481

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件，追回1億1600多萬元。除了傳統偵查，在手機通訊軟體有採購相關設備，最重要的一點，類似手機通訊軟體要加強犯罪監控，但像臉書ＭＥＴＡ及LINE等都是外商，警局無法跟外商做詐騙防治，但因近來中央發現，便提出打詐作法，才能跟外商進一步諮商。

中市議會今天進行警消環衛業務質詢，市議員張玉嬿痛批，投資詐欺案太囂張，她並秀出自己的圖像被詐騙集團盜用，直批以假亂真的手法已讓台中詐欺案件一路往上飆，被害件數和金額在今年創下歷史新高，要求警方要溯源查緝詐騙吸血蟲，擴大宣導讓民眾別上當。

張玉嬿表示，有人冒用她的FB圖像邀民眾加入投資群組，但名字不是她，魚目混珠的LINE詐騙群組還有盤中提示分析，要民眾把資金留下，等尾盤飆股社群報明牌，事實上她一張股票也沒買過，那有能力報飆股明牌。

她痛斥，詐騙群組還強調能驗證飆股的真實性，還要經過審核，講得很厲害，然後投資詐騙吸血蟲再把被害人的血汗錢吸光光，實在太可惡了，不少市民被騙怕家人知道致不敢報案，投資詐欺案件和財損金額有非常多的黑數。

張玉嬿，台中投資詐欺案一路往上飆，從2019年112件暴增到今年625件，5年成長5倍，財損金額也從4千多萬飆到破億元，被害件數和金額齊創歷史新高，可見投資詐欺十分猖狂，災情逐年擴大。

張玉嬿強調，投資詐欺案破獲率雖然有77％，但每天還是有那麼多的被害人，要求市警局強化偵查設備和手段進行溯源查緝，提高破獲率，同時她也請衛生局在施打疫苗同時， 協助宣導。

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