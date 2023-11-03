91歲老翁開車載妻看病 誤踩油門撞入台大醫院前涼亭2人傷

91歲老翁開車載妻看病，誤踩油門撞入台大醫院前涼亭。（記者黃敦硯攝）

2023/11/03 12:48

〔記者劉慶侯／台北報導〕設置在台大醫院常德街邊的涼亭休息區，今日上午近11時左右，發生小轎車不慎衝入休息區並撞傷人民眾事故，造成2人受到輕微擦挫傷。至於駕車的陳姓高齡老翁供稱是精神不濟恍神誤踩油門，全案現由警方處理中。

此外，根據交通法規規定，交通部從106年起強制規定，年滿75歲以上汽機車駕駛每3年需重新換發駕照，為的就是避免高齡駕駛因功能退化而引發交通狀況。陳翁已高齡91歲，是否仍持有效駕照上路，警方也將一併查察中。

請繼續往下閱讀...

據了解，常德街近期正在進行道路整建工程，以致可用道路相對狹窄。而台大醫院兩旁車道邊，另設置有涼亭和多根樑柱支撐，可供一般民眾作為臨時遮擋陽光和休憩之用。

警方表示，今（3）日上午10時45分，91歲陳姓老翁搭載妻子要到台大醫院看病和回診，結果行進在車道時，疑因精神不濟，誤踩踏油門，結果衝上一旁的涼亭，當場警嚇到正在涼亭內休息的民眾，也致使兩位民眾受到車輛造成的擦挫傷。

陳翁雖然緊急剎車，但他轎車的前擋風玻璃也被涼亭被撞倒掉落的樑柱直插入，讓他和妻子也受到不小的驚嚇。目前全案正由北市警中正一分局忠孝西派出所處理中。

91歲老翁開車載妻看病，誤踩油門撞入台大醫院前涼亭。（記者黃敦硯攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法