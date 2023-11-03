台中暗夜民宅大火 七旬老夫妻逃生不及葬生火窟

台中太平中山路二段一戶民宅，今天凌晨發生火警，整棟建物都陷入火海，造成一對夫妻逃生不及葬生火窟。（記者陳建志翻攝）

2023/11/03 11:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中太平區中山路一戶民宅，今天凌晨2點多一聲轟然巨響後，整棟3層樓建築陷入火海，台中市消防局獲報出動近60名消防人員到場搶救，但因賴姓屋主（78歲）平時喜歡撿資源回收，屋內堆滿雜物，造成火勢迅速蔓延，清理火場時發現賴姓屋主夫妻2人已不幸死亡。

消防人員在4點控制火勢，並在5點多撲滅，先在2樓房間發現已經焦黑的葉姓女屋主（75歲），不過未發現賴男，經消防人員持續地毯式搜尋，終於在上午10點左右，在1樓後方廚房發現趴臥在地上已經明顯死亡的賴男焦黑遺體，詳細起火原因將由火調人員鑑識釐清。

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台中市消防局今天凌晨2點43分接獲民眾報案，指稱太平區中山路二段發生民宅火警，立刻派遣中山、太平等分隊，出動各式消防車輛20輛，59名消防人員到場搶救，抵達時發現2樓RC建物、3樓鐵皮屋加蓋的房子已經全面燃燒，立即佈署水線搶救，不過因屋內堆滿大量雜物，不但火勢迅速延燒，也造成搶救不易，火勢約在4點1分控制，並在5點49分撲滅。

消防人員清理火場時，先在2樓的房間內發現一具焦黑遺體，不過因賴姓屋主（78歲）和葉姓太太（75歲）都沒有逃出火場，一度無法辨識身分，經持續派消防員在屋內地毯式搜尋，終於在上午10點左右，在1樓後方的廚房發現趴臥地上已經明顯死亡的賴男遺體。

太平坪林里長尤文雄表示，這對老夫妻在這裡已經住了3、40年，賴男平時會撿資源回收回家，所以家裡有堆了不少雜物，今天凌晨2點多，鄰居聽到一聲轟然巨響，出來查看時房子已經陷入火海；老夫妻的兒子和女兒獲報也都趕來關心，兩人一臉哀戚，強調爸爸、媽媽平時作息正常，身體狀況也還不錯，不知道怎麼會發生火警意外。

台中太平中山路二段一戶民宅今天凌晨發生火警，經消防人員持續搜尋，上午10點左右在1樓後方廚房發現焦黑的屋主遺體。（記者陳建志攝）

台中太平中山路二段一戶民宅今天凌晨發生火警，因屋內堆滿雜物，造成火勢迅速延燒。（記者陳建志攝）

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