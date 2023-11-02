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傳情色信件「穿雨衣也要放進去」給女受刑人 男筆友被認定性騷

吳男傳情色信件性騷擾女受刑人，被認定性騷擾，他雖不服提告仍被北高行判決敗訴。（資料照）

吳男傳情色信件性騷擾女受刑人，被認定性騷擾，他雖不服提告仍被北高行判決敗訴。（資料照）

2023/11/02 09:41

〔記者溫于德／台北報導〕吳男前年與女受刑人當筆友，卻傳情色信件性騷擾如「撫摸妳的胸」、「身穿雨衣也要放進去」、「左手扣妳閨蜜處」等；後來她出獄赴警局申訴性騷擾，經桃市府調查認定性騷擾成立，吳男雖不服提告，仍被台北高等行政法院判決敗訴，即吳男確實性騷擾。

這名女子是在2019年6月5日入獄服刑並與吳男成為筆友，但隔年起不斷收到吳男的情色信件，導致女受刑人感到不舒服、噁心。

2021年女受刑人出獄後立即前往警局報案，警局認定性騷擾事件成立，吳男雖申訴，桃園市政府仍認定吳男性騷擾，吳男決定再打行政訴訟。

吳男主張，女受刑人自知有病，雙方通第一封信時就應該誠實告知，她卻願意通信，代表是她一廂情願地喜歡，且她來信中提到很高興認識自己，希望可以從朋友開始慢慢培養感情，還要求自己書信內容要寫親密一點、露骨一點、黃一點。

吳男進一步強調，女受刑人在監時曾要求自己探監、寄錢給她，還說願意幫忙生小孩、一個30萬元，她卻隱瞞有病，自己不該被認定性騷擾。

桃園市政府解釋，根據兩人所傳信件可知，女受刑人兩度回信時已明確表示：「請不要再來信說一些使我很不舒服的事了！」、「我已經很煩很煩了」等語。

可見女受刑人透過書信明確表達不舒服，吳男仍不斷於書信中書寫與信有關的不雅詞彙，桃園市政府指符合性騷擾防治法中所定的性騷擾行為。

北高行說明，吳男的信件內容明顯與性或性別有關，使女受刑人感到不舒服、噁心，代表吳男構成性騷擾，且桃園市政府認定吳男構成性騷擾的程序也沒有問題，決定判吳男敗訴；可上訴。

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