對高嘉瑜施暴要關2年多 林秉樞聲明異議被法院駁回

男子林秉樞施暴立委高嘉瑜案，檢察官不同意易科罰金，他為此聲明異議，但被法院駁回。（資料照）

2023/11/02 08:57

〔記者王定傳／新北報導〕男子林秉樞因對立委高嘉瑜施暴，被依傷害罪判刑8月不得易科罰金，其他強制等罪判刑2年2月得易科罰金確定，檢方上月通知他報到執行，並以他對另一名前女友也有類似犯行而被判刑，緩刑期間再犯，事後未坦承全部犯行、耗費司法資源等，不准易科罰金並發監執行，林不服聲明異議，新北地院法官認為，檢方裁量行使並無逾越法律授權或專斷等濫用權力情事，亦無瑕疵，裁定駁回，可抗告。

林秉樞對高嘉瑜施暴案發生在2021年9月至11月間，但早在2020年間，他就曾恐嚇另一名前女友，後因和解被判拘役40日、得易科罰金，緩刑2年，他卻未珍惜機會，於緩刑期間對高嘉瑜施暴而被判刑，檢方因此以「因故意犯他罪，被判刑超過6個月」法定理由向法院聲請撤銷緩刑獲准。

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不僅如此，林男曾對同一位前女友，逼令下跪道歉，甚至逼對方脫光衣褲後持手機攝錄，法院依強制罪判他拘役50日，目前上訴審理中。

檢方認為，林習慣以暴力、脅迫手段及拍攝私密影像對女性犯罪，之前對另一名前女友也有類似犯行而被判刑，緩刑期間不知警惕再犯，可見毫無悔悟之心，且他對高嘉瑜犯罪期間持續2個多月，非僅偶發一次，知法犯法、屢屢再犯，藐視法紀心態實屬惡劣，犯後未和解、亦未坦承全部犯行，耗費司法資源。

檢方認為，若准予易科罰金，無法使林秉樞徹底悔悟，他將更加有恃無恐，認為只要有足夠財產易科罰金代替入監，即可因細故動怒或施暴、強制、恐嚇他人甚至散佈性影像，無法達到預防再犯矯正效果，不准易科罰金及易服勞役，若扣除之前他被收押日數，須服刑2年2月又17天。

林秉樞不服聲明異議，法官認為，檢方裁量權行使尚與平等原則、比例原則無違，審酌內容均與刑罰執行目的有關連性，並未以不相關因素作為裁量基礎，其裁量權行使並無違法或顯然不當情形。

法官並認為，林得易科罰金部分，刑期非短，又犯下12條罪，均為故意犯罪，顯見他惡性程度非低、守法意識低落，未因前案獲緩刑寬典而幡然自省，若准許易科罰金，是否會讓他產生「只要有錢繳納罰金，即可恣意犯罪而不用坐牢」的偏差觀念，而有害於刑罰矯正功能，確會令人疑慮，檢察官在全盤考量後，不准易科罰金，並無違誤。

林秉樞還主張自己患病，且有父親待照顧，法官則認為，檢方審酌後認為未達停止執行要件，且受刑人個人身體、家庭等，亦非執行檢察官在決定是否准予易科罰金時所應斟酌、審查事由，若他不想入監，當是潔身自愛、勿蹈法網，而非犯罪後，藉詞身心健康或家庭生活狀況，奢求不用入監。

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