「神豬達人」李衍深涉插股砂石業 教唆擲汽油彈、開挖土機衝撞

李某手下開挖土機搞破壞。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/01 17:42

〔記者徐聖倫／新北報導〕69歲桃園市在地角頭李衍深，涉嫌利用自身勢力強行介入砂石公司營運，若有不從則揚言炸毀、開挖土機衝撞等各式恐嚇，被害公司負責人今年5月向新北市板橋警分局報案。警方昨將李某等12人逮回，依組織犯罪、恐嚇等多項罪嫌移送法辦。

據了解，李某盤據桃園市大溪一帶多時，多次在大溪月眉山觀音寺圓醮大典的重頭戲「神豚比賽」奪魁，屢屢養出冠軍級神豬，李某也被譽為「神豬達人」。

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李某覬覦砂石業利益豐厚，為分一杯羹，今年初教唆手下簡姓、鍾姓、陳姓男子前往砂石業者的公司進行「商議」，討論期間不斷釋出恐嚇訊息，直指若業者不從，將祭出非常手段，李某隨後派出旗下「少年仔」至該公司擲汽油彈、開挖土機衝撞，業者也只好就範。

但李某要求分潤太過分，導致業者血虧，今年5月受不了向新北市板橋警分局報案。警方成立專案小組蒐證，經過半年努力，鎖定李某於桃園、宜蘭多處據點查緝，順利將李某與旗下幫眾共12人逮回，並扣回多部手機。

警方調查，李某有偽造文書、妨害自由等前科，他向警方供稱，自己是正派經營，否認所有犯行。警詢後依組織犯罪、恐嚇等多項罪嫌，將李某等共12人移送法辦。

李某手下對砂石業者的公司擲汽油彈。（記者徐聖倫翻攝）

「神豬達人」李衍深淪地方角頭，遭警方逮捕送辦。（記者徐聖倫翻攝）

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