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台中消防局再添新戰力！9分隊增設線上救護車

台中市消防局即日起增設9輛線上救護車。（消防局提供）

台中市消防局即日起增設9輛線上救護車。（消防局提供）

2023/11/01 17:41

〔記者許國楨／台中報導〕全台第二大城市的台中市，人口數在今年9月已超過284萬人，隨著人口增加，市民緊急救護需求與日俱增，消防局自今（1）日8時起，在人口密集的轄區增設第二部線上救護車，共9個分隊增設，以強化台中市緊急救護量。

台中市消防局表示，依據內政部消防署年度統計，台中市去年緊急救護案件數已突破16萬件，為因應越來越多的緊急救護案件，參照市府民政局人口管理統計平台數據，做出各區里人口及年齡趨勢分析，發現在高齡化趨勢下，撥打119案件中65歲以上長者佔30%以上，此外，許多地區不僅新移入人口眾多，老齡人口更是飛速成長。

而面對人口結構改變所導致的緊急救護案件量成長，為縮短各地區緊急救護出勤的空窗期，消防局評估僅設有一輛救護車的消防分隊所在區域，配合新進人員於今年10月受訓期滿上線，自今（1）日8時起，在人口密集區域的轄區分隊增設第二輛線上救護車。

山線地區增設於潭子、大雅等2個分隊，海線地區增設於清水分隊，原市區增設在協和、勤工、東英、四平、水湳及東山分隊等6個分隊，共計9個分隊增設第二輛線上救護車，希藉此強化台中市緊急救護量，滿足市民需求，並以更好的緊急救護品質服務市民，打造幸福宜居城市。

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