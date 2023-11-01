強化科技犯罪偵查 桃市警規劃成立數位科技戰情中心

桃園市長張善政主持市政會議，聽取警察局「桃園科技犯罪偵查2.0暨數位科技戰情中心」專題報告。（桃市府提供）

2023/11/01 15:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警察局規劃成立「數位科技戰情中心」，桃園市長張善政今主持市政會議，聽取警察局「桃園科技犯罪偵查2.0暨數位科技戰情中心」專題報告後表示，因應科技犯罪的挑戰，市府規劃成立數位科技戰情中心，強化指揮效率及偵辦時效性，其中科技偵防及數位鑑識更是數位科技戰情中心的重要方向及工作，期盼在數位科技戰情中心成立後，讓桃園治安更好，確實保障市民生命財產安全。

警察局長吳坤旭表示，犯罪偵查往往面臨法律監管不足、案件複雜性增加、人力不敷使用的困境，因此提出科技犯罪偵查2.0，彙整在地化刑案大數據提升破案能力，並善用人工智慧簡化日常工作，同時整合AI巡防系統、刑案分析決策支援系統及數位證物管理系統，讓警察同仁運用單一介面整合查詢所需資料，加速刑案偵辦，目前每月平均自動辨識680萬餘筆車籍資料，自動抽取刑案情資及建檔4萬餘筆，也培訓科技犯罪偵查人員542人次。

請繼續往下閱讀...

吳坤旭表示，數位科技戰情中心將致力於即時呈現整合影像、數位鑑識採證分析、運用資料分析工具及整合犯罪情資，預期將透過刑案大數據整合及現代化指揮系統，應對各類新興科技犯罪之挑戰，同時數位科技戰情中心將整合警察局網路及系統，逐步介接取得各類偵辦刑案所需資料，加速重大案件偵辦時效性。

桃園市警察局「桃園科技犯罪偵查2.0暨數位科技戰情中心」專題報告，其中，規劃成立數位科技戰情中心，致力於即時呈現整合影像、數位鑑識採證分析、運用資料分析工具及整合犯罪情資。（桃市府提供）

桃園市警察局長吳坤旭進行「桃園科技犯罪偵查2.0暨數位科技戰情中心」專題報告。（桃市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法