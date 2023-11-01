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碩士生收費操演「男男口交」供學員觀看 法官認不符猥褻無罪定讞

清華碩士高材生實彈操演性愛教學收費，高院認定不符「猥褻」行為，判無罪定讞。（記者楊國文攝）

清華碩士高材生實彈操演性愛教學收費，高院認定不符「猥褻」行為，判無罪定讞。（記者楊國文攝）

2023/11/01 17:14

〔記者楊國文／台北報導〕就讀清華大學碩士班的徐姓男子，開班授課傳授性愛技巧，更親自示範與男模特兒實際口交「操演」，供報名收費的21名學員觀看，還作筆記，檢方依圖利公然猥褻罪起訴徐男3人，不過，高等法院維持一審判決，認定徐男3人不符合「猥褻」行為，今仍判無罪，全案定讞。

不過，徐男上網刊登報名資訊，此部份已觸犯「以網際網路供人觀覽猥褻影像罪」，被判3月徒刑，得易科罰金9萬元。

檢方起訴指控，徐姓、廖姓、 張姓男子以營利為目的，架設網站，以新台幣2200元至3500元不等費用，招攬民眾參與性愛教學課程，共有21人參加。

徐等3人於2021年2月20日在台北市大安區光復南路某大樓的工作坊開課，由張男布置場地、核對身分及拍攝，徐男則舔觸男模特兒廖男的下體等猥褻行為，供21名學員觀覽，依刑法的圖利公然猥褻罪嫌將徐男3人起訴。

台北地院審理認為，檢方無法證明徐男3人涉犯圖利公然猥褻罪，判3人均無罪。檢方不服，上訴高等法院。

高院指出，刑法妨害風化罪中有關「猥褻」的定義，應僅限於「侵害他人的性自主決定權」；而為了確保他人的性自主決定權，其重點除了「暴露」之外，更重要的是「騷擾」，即被騷擾者必須察覺暴露行為與理解其性意涵之外，尚須因經歷行為人的暴露行為而產生相當程度的負面情緒，包括恐懼、驚嚇、不安、憤怒、噁心、不悅等感覺。

高院審理認為，從徐男3人架設網站所提供資訊的整體特性和目的觀察，並審酌證人證詞、現場照片，徐男3人是基於教學目的，在密閉教室內從事情慾探索的性愛教學活動，並就教學過程過程應行注意事項詳予約定，目的在增進夫妻或親密伴侶之間的性生活和諧，屬於司法院釋字第617號解釋所指「教育性、藝術性或醫學性」活動的一種，並未侵害他人性自主決定權，且參加的學員均已成年，過程中專注學習製作筆記，並未因該暴露行為產生負面情緒，無法認定構成圖利猥褻罪所要處罰的「猥褻」行為。

針對檢方主張，若是「教育性」活動，必須是適合傳授給一般大眾的普世價值，高院認為，憲法保障人民享有言論、講學、著作及出版等表現自由，不應要求傳授課程內容必須符合普世價值，此為民主自由與多元社會的基礎，何況由參加課程的學員證詞可知，學員參與課程，是希望藉由教學內容學習與親密伴侶相互取悅。

高院綜合認定，徐男3人所為未觸犯圖利公然猥褻罪嫌，判決上訴駁回，即3人均無罪定讞。

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