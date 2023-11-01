找代辦貸款竟淪免費車手 驚覺受害報警卻涉嫌洗錢

民眾黨台北市議員陳宥丞（中）今與受害者張小姐（左）開記者會。（記者楊心慧攝）

2023/11/01 15:14

〔記者楊心慧／台北報導〕民眾黨台北市議員陳宥丞今與受害者開記者會，揭露詐騙集團利用民眾有借貸需求，在網路上找申請貸款代辦公司，結果對方以信用不足需美化帳戶，匯一筆錢到該受害者帳戶，再要求提領，讓帳戶有金流證明，未料受害者便淪為免費的詐騙集團車手，被銀行提醒為警示帳戶，涉嫌洗錢防制條例與詐欺。

受害人張小姐因是家管、沒收入，急於和銀行申請貸款，上網查找代班公司，沒想到對方稱帳戶需要金流「美化」，謊稱透過其他公司股東匯款入該帳戶，她在去提領，藉此美化帳戶的金流，甚至對方還準備裝修契約書，更教她如何不讓銀行行員起疑把錢提領出來還給詐騙集團。

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張小姐還上網查過該公司為合法登記的公司行號，便不疑有他，將來路不明的金錢提領後轉交車手，直到晚間收到銀行通知被列為警示帳戶後，才驚覺遭詐騙，雖然已報警處理，但仍涉犯洗錢防制條例與詐欺，帳戶還被凍結，更無法繼續申請貸款作業。

陳宥丞表示，詐騙網頁如今仍在網路上，隨時會有下個受害者出現，他與受害者出面辦記者會，就是希望共同呼籲社會大眾詐騙集團手法翻新甚快、凡事多需注意小心，希望不要再有下個受害者。

市刑大經濟組長陳志峯表示，臉書等網路平台的廣告網頁，只有涉及「投資詐騙」才能逕自將網頁下架，其他詐騙廣告需待進入法律程序，才能以法院開立的文書要求平台下架，此類的詐騙手法層出不窮，張小姐已被詐騙集團利用當免費的人頭帳戶跟車手，但此案行車記錄器有拍到詐騙集團車手，目前警方持續偵辦中。

陳志峯提醒，若對方要求將錢匯進個人帳戶再提領，皆可能是詐騙陷阱，受害者恐涉及洗錢防制法與詐騙等刑事責任，民眾應提高警覺，不要聽信詐騙集團「美化帳戶」的說法，未來會提醒銀行端多注意民眾取款目的，增加防止民眾遭詐騙的機率。

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