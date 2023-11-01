基市里長陳碧琴被檢方提起當選無效 高院判當選有效確定

基隆市里長陳碧琴被檢方提起當選無效，高院判當選有效確定。（資料照）

2023/11/01 13:58

〔記者楊國文／台北報導〕在去年「九合一」選舉中當選基隆市暖暖區八南里第22屆里長的陳碧琴與丈夫簡姓男子，被控以虛偽遷移戶籍方式替朱姓一家4口取得投票權而投票，遭檢方依妨害投票罪嫌起訴，並提起當選無效訴訟；刑責方面，基隆地院認定無犯罪事證，判2人無罪，民事的當選無效訴訟部分，高等法院認定檢方上訴無理由，判陳碧琴當選里長確定。

檢方指控，陳碧琴與丈夫簡男以協助朱姓婦人申請社會補助為誘因，幫助朱婦將丈夫林男與兒子、女兒遷戶口到簡名下的房子，讓朱等4人取得八南里長投票權人資格後，在投票日當天領取選票後完成投票。

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檢方認定，陳碧琴與簡將朱婦一家4口，遷戶口到簡名下的房子，已使八南里長選舉投票發生不正確結果，將2人依涉犯妨害投票罪起訴，並向法院提起當選無效之訴。

基隆地院審理時，朱婦證稱，先生失智多年，去年11月6月間，兒子又突然中風，她為了照顧兒子，無法繼續做看護工作，全家頓失經濟來源。

朱婦說，原本住在中正區中正路，但沒有設籍，無法向該地區申請社會補助，王姓教會友人獲知後，請陳碧琴幫忙協助遷戶口，再幫她們申請社會補助，她遷戶口是為了申請社會補助，不是為了要投票給陳里長；陳碧琴指出，為了替朱家申請社會補助，才協助將朱家遷戶口，與選舉無關。

基隆地院認定朱婦一家4口並無「使特定候選人當選」的意圖，不成立犯罪，陳、簡也無犯罪，判2人無罪。

當選無效方面，基隆地院判決駁回檢方之訴，檢方不服，上訴高等法院。

高等法院依據朱婦及家人的社會補助申請相關文件、診斷證明書等內容，認為朱婦去年7月因遭逢家中巨變，經王姓友人建議遷徙戶籍至八南里並引薦給陳碧琴，才由陳碧琴協調簡男提供房屋供朱婦4人設籍以申請社會補助。

高院亦調查朱婦、王姓友人和陳碧琴間的LINE對話紀錄，發現陳碧琴、王姓友人均未以協助遷徙戶籍為由，要求朱婦4人投票支票陳碧琴，認定無法證明陳碧琴有影響選舉而協助朱婦4人虛偽遷徒戶籍的主觀意圖，未涉及妨害投票罪，因此檢方提起當選無效為無理由，今判決駁回上訴，全案確定。

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