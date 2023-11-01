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台74線台中潭子路段3車撞成一團 幸僅2人輕傷

台74線20.9公里處台中潭子路段，今早發生3車撞成一團事故 ，幸僅2人輕傷。（民眾提供）

台74線20.9公里處台中潭子路段，今早發生3車撞成一團事故 ，幸僅2人輕傷。（民眾提供）

2023/11/01 14:01

〔記者歐素美／台中報導〕今天凌晨1時許，台74線快速道路20.9公里處（台中潭子段）發生一起小客車自撞護欄再碰撞前方小客車，前方小客車失控橫於路中，接著再遭同向行駛內側車道的小客車碰撞事故，造成3車受損，肇事的邱男及被撞的莊男僅四肢擦挫傷，經送醫皆無大礙，3名駕駛皆未酒駕，警方表示，將調閱相關影像以釐清案情。

警方初步調查指出，邱姓男子（29歲）駕駛小客車沿台74線快速道路內側車道西往東，行駛至20.9公里處，突失控碰撞左側護欄，與同向前方行駛中間車道駕駛小客車的莊男（51歲）發生碰撞，莊男的小客車被撞後失控橫於路中，再遭同向行駛內側車道的陳男（27歲）小客車發生碰撞。

車禍造成邱男車輛車頭及車身受損，莊男車輛車頭、車身及車尾受損，陳男車輛車頭受損。警方依規定到場處置，並申請防撞車於後方維護交通，三方駕駛經檢測均無酒精反應，邱男及莊男手腳擦挫傷，經送往台中慈濟醫院治療後皆無大礙。

警方表示，後續將調閱相關影像以釐清案情。並呼籲用路人行駛時應注意周遭狀況，保持安全距離、減速慢行，避免事故發生。

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