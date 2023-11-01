應召女性交易被揍 馬伕不顧她死活先落跑

洪姓馬伕擔心被警察抓，竟不顧應召女被男客揍，自己先落跑。（情境照）

2023/11/01 12:05

〔記者黃佳琳／高雄報導〕被某應召集團吸收當馬伕的洪姓男子，今年1月載露露（化名）去高雄鹽埕區某飯店性交易時，露露被奧客毆打求援，洪男趕到房間外正準備破門進入救人，聽到飯店櫃台已報警，他擔心被抓，竟不顧露露死活先落跑，高雄地院依妨害風化罪判他徒刑5月，得易科罰金。

判決指出，今年1月28日晚上，高雄一名「老司機」透過網路，花了4300元與應召站聯絡後，應召站指派露露到鹽埕區某飯店性交易，露露透過LINE與應召站配合的洪姓馬伕取得聯絡後，洪男便開車載著露露去飯店，自己留在飯店外等露露。

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露露進房沒多久，突然打電話向洪男求救，說自己被男客毆打，洪男衝進飯店，被櫃台人員阻擋，洪男急著救人，櫃台人員跟著洪男準備去房間查看時，房間裡傳來女子的喊叫聲，櫃台人員擔心出事，趕緊報警處理，洪男見櫃台人員報警，擔心自己被抓，竟不顧露露死活，直接從飯店落跑。

警方到場後，確認露露沒有安全疑慮，並確認露露是來飯店賣淫後，要露露供出是誰載她來的，露露得知洪男棄她於不顧，也毫不隱暪將洪男的底細全部說出來；警方傳喚洪男說明時，洪男還裝傻，說自己跟露露是朋友，他只是載朋友去飯店訪客，不知道她去賣淫。

高雄地院審理時，洪男仍否認犯行，但法官根據露露提供的對話紀錄證據，證明兩人不是朋友關係，加上洪男曾有妨害風化的前科，法官認定他就是應召站聘請的馬伕，因此依圖利媒介性交罪判刑3月，得易科罰金，可上訴。

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