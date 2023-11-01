為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

聯結車啤酒掉滿地、2機車碰撞 基隆安樂區基金一路、麥金路大塞車

一輛載運啤酒的貨運聯結車今天上午6時許行經基隆市安樂區基金一路、石皮瀨圓環前，車上一箱箱罐裝啤酒突然掉落，造成基金一路往基隆市車輛嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

一輛載運啤酒的貨運聯結車今天上午6時許行經基隆市安樂區基金一路、石皮瀨圓環前，車上一箱箱罐裝啤酒突然掉落，造成基金一路往基隆市車輛嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/01 10:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕一輛載運啤酒的貨運聯結車今天（1日）上午6時許行經安樂區基金一路、石皮瀨圓環前，車上一箱箱罐裝啤酒突然掉落，造成基金一路往基隆市車輛嚴重回堵；7時許，安樂區麥金路、樂利二街口也發生2輛機車碰撞事故，造成麥金路往大武崙方向車流嚴重回堵，通勤族抱怨不已。

基隆市警四局大武崙派出所今天上午6點18分獲報，一輛載運啤酒的貨運聯結車沿安樂區基金一路開往市區途中，在石皮瀨圓環前，整車一箱箱罐裝啤酒散落一地，一箱箱罐裝啤酒散落路旁佔據1個車道，大貨車也橫在2個車道中。

警方趕抵後，要求李姓貨車司機通知台酒公司協助清運掉落啤酒罐，努力清出一線車道，讓機車、轎車可以通行，一直到上午7點半仍無法消化回堵車流，造成基金一路往基隆市區方向車輛回堵嚴重，車陣綿延數公里之遠，機車到處亂竄、上學的小朋友只能下車跑步到學校。

上午7時許，安樂區另一處麥金路、樂利二街口也發生2輛機車碰撞事故，由於機車碰撞事故佔據一個車道，造成麥金路往大武崙方向車流嚴重受堵，車陣一度綿延到八堵匝道口，一直到上午8時許，事故排除後，車流才獲得紓解。

警方調查，載運啤酒的李姓貨車司機因未關好貨車車門，致車輛過彎時，車內啤酒掉落，已依違反道路交通管理處罰條例30條，對他開罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰；至於2騎士肇事責任歸屬，仍有待警方調查釐清。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

一輛載運啤酒的貨運聯結車今天上午6時許行經安樂區基金一路、石皮瀨圓環前，車上一箱箱罐裝啤酒突然掉落，造成基金一路往基隆市車輛嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

一輛載運啤酒的貨運聯結車今天上午6時許行經安樂區基金一路、石皮瀨圓環前，車上一箱箱罐裝啤酒突然掉落，造成基金一路往基隆市車輛嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

基隆市安樂區麥金路樂利二街口今天上午7時許，發生2輛機車碰撞事故；由於該起事故佔據一個車道，造成麥金路往大武崙方向車流嚴重受堵。（記者林嘉東攝）

基隆市安樂區麥金路樂利二街口今天上午7時許，發生2輛機車碰撞事故；由於該起事故佔據一個車道，造成麥金路往大武崙方向車流嚴重受堵。（記者林嘉東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
通勤族哀號！基隆聯結車事故 啤酒滿地基金一路大塞
2023/11/01 08:42

通勤族哀號！基隆聯結車事故 啤酒滿地基金一路大塞
女騎士疑被曳引車頭撞倒輾過 無呼吸心跳送醫不治
2023/10/31 19:35

女騎士疑被曳引車頭撞倒輾過 無呼吸心跳送醫不治

天災衝突來勢洶洶 來華山看見人道醫療最前線
男子開自動輔駕 中山高水上路段追撞緩撞車
2023/10/31 16:45

男子開自動輔駕 中山高水上路段追撞緩撞車
疑搶黃燈撞上左轉車 三峽騎士腦幹受損命懸一線
2023/10/31 16:41

疑搶黃燈撞上左轉車 三峽騎士腦幹受損命懸一線

合展家禾 A7樂善國小首排 散步雙公園
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播