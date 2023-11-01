聯結車啤酒掉滿地、2機車碰撞 基隆安樂區基金一路、麥金路大塞車

一輛載運啤酒的貨運聯結車今天上午6時許行經基隆市安樂區基金一路、石皮瀨圓環前，車上一箱箱罐裝啤酒突然掉落，造成基金一路往基隆市車輛嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/01 10:04

〔記者林嘉東／基隆報導〕一輛載運啤酒的貨運聯結車今天（1日）上午6時許行經安樂區基金一路、石皮瀨圓環前，車上一箱箱罐裝啤酒突然掉落，造成基金一路往基隆市車輛嚴重回堵；7時許，安樂區麥金路、樂利二街口也發生2輛機車碰撞事故，造成麥金路往大武崙方向車流嚴重回堵，通勤族抱怨不已。

基隆市警四局大武崙派出所今天上午6點18分獲報，一輛載運啤酒的貨運聯結車沿安樂區基金一路開往市區途中，在石皮瀨圓環前，整車一箱箱罐裝啤酒散落一地，一箱箱罐裝啤酒散落路旁佔據1個車道，大貨車也橫在2個車道中。

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警方趕抵後，要求李姓貨車司機通知台酒公司協助清運掉落啤酒罐，努力清出一線車道，讓機車、轎車可以通行，一直到上午7點半仍無法消化回堵車流，造成基金一路往基隆市區方向車輛回堵嚴重，車陣綿延數公里之遠，機車到處亂竄、上學的小朋友只能下車跑步到學校。

上午7時許，安樂區另一處麥金路、樂利二街口也發生2輛機車碰撞事故，由於機車碰撞事故佔據一個車道，造成麥金路往大武崙方向車流嚴重受堵，車陣一度綿延到八堵匝道口，一直到上午8時許，事故排除後，車流才獲得紓解。

警方調查，載運啤酒的李姓貨車司機因未關好貨車車門，致車輛過彎時，車內啤酒掉落，已依違反道路交通管理處罰條例30條，對他開罰3000元以上1萬8000元以下罰鍰；至於2騎士肇事責任歸屬，仍有待警方調查釐清。

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一輛載運啤酒的貨運聯結車今天上午6時許行經安樂區基金一路、石皮瀨圓環前，車上一箱箱罐裝啤酒突然掉落，造成基金一路往基隆市車輛嚴重回堵。（記者林嘉東翻攝）

基隆市安樂區麥金路樂利二街口今天上午7時許，發生2輛機車碰撞事故；由於該起事故佔據一個車道，造成麥金路往大武崙方向車流嚴重受堵。（記者林嘉東攝）

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