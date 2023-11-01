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婦人收欠繳罰鍰簡訊滿頭問號 警方：網址別亂點！

張姓婦人收到一則交通違規罰鍰未繳的簡訊，南門所警員魏文星識破這是最近常見的詐騙簡訊。（警方提供）

張姓婦人收到一則交通違規罰鍰未繳的簡訊，南門所警員魏文星識破這是最近常見的詐騙簡訊。（警方提供）

2023/11/01 06:01

〔記者王捷／台南報導〕近70歲的張姓婦人日前到警所，向警員質問她哪天騎車有違規？怎麼會欠2000元罰鍰？警員聽了滿頭問號，直到張婦拿出附上連結的簡訊，警員一看就知道，這是最近常見的「罰單詐騙」，詐團冒充監理站傳釣魚簡訊，點了連結，手機裡的資料、密碼被盜取，損失可能不只2000元。

警方指出，過去常有詐團以駭客手法，以新聞連結或是網路時事，並附上「這是你嗎？」這類的內容，勾起被害者的好奇心去點連結，一點連結手機就會癱瘓，裡面儲存資料、APP的密碼等內容全都會被盜取，歹徒藉此來獲取不法利益，最近流行的「詐騙罰單」是換湯不換藥，都會向配害人誆稱，有罰單過期，如果不點連結繳納，就會被移送法辦，有不少人上當。

張婦的手機也接到了「詐騙罰單」，她覺得很奇怪，因為她平常很少騎機車，本來想要找警方對質，後來朋友建議她先搜尋新聞看看，大多建議不明的簡訊連結不要點，如果有疑問可以向警察機關求助，她才去警二分局南門所。

張婦對警員說，「監理站」聲稱她有一筆2000元的紅燈右轉罰款逾期未繳，但警員馬上識破這是詐騙簡訊，警員邱柏凱和魏文星提醒她，政府機關不會透過簡訊方式通知交通罰款，且不會要求在不明網站輸入信用卡資訊進行繳費。

警方強調，詐騙簡訊經常利用被害人擔心觸法的心理，試圖迫使被害人匆忙點下簡訊或是匯款，提醒不要輕信不明簡訊或連結，避免個人資料和財務受侵害，也建議民眾下載官方的「監理服務APP」，以查詢交通違規罰款等相關信息，並確保資訊的真實性。

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