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外送員「行動劇院」公然上演！因沒拍到這動作 警無法開罰

外送員疑停等紅燈時觀看平板電腦影片，被稱為「時間分配大師」。（取自社會事新聞影音）

外送員疑停等紅燈時觀看平板電腦影片，被稱為「時間分配大師」。（取自社會事新聞影音）

2023/10/31 17:47

〔記者洪臣宏／高雄報導〕影音平台「社會事新聞影音」上傳一則外送員疑似邊停等紅燈，邊觀看平板電腦追劇的影片，網友驚呼「真行動劇院」、「時間分配大師」，高雄市前鎮分局，利用停等時間觀看影片容易分心，但影片沒拍到外送員「手持」操作過程，無法開罰。

該段影片於昨天深夜10時30分，在前鎮區草衙二路及佛宗街口拍攝，攝影者今天po上「社會事新聞影音」。內容為一名疑為外送員停等紅綠燈時，觀看眼前的平板電腦播放的影片，他為了固定平板電腦，還特製了類似電視機的固定框架，民眾拍下畫面po上網路，稱這是「真行動劇院」。

拍攝者拉近影片內容，疑為一部戰爭片，不過在這段53秒影片中，外送員只是靜靜觀看影片，沒有拍到其他動作，讓他免於受罰。

前鎮分局表示， 駕駛人駕駛汽機車，除應遵守道路交通標誌、標線、號誌指示，並服從交通指揮人員指揮外，如有以「手持」方式操作撥接、通話、數據傳輸等行為，可依道路交通管理處罰條例第31-1條規定，汽車處新臺幣3000元、機車處新臺幣1000元罰鍰。

警方表示，經檢視本案影片，並未拍攝到該名外送員「手持」操作過程，無法開罰，但利用停等時間觀看影片容易分心，亦可能未及時注意到交通號誌變化及路口情形，容易造成危險。

前鎮分局呼籲，用路人駕駛時應專注操控車輛，將注意力集中於車前道路狀況，勿因分神而肇事，以免害人又害己。同時提醒駕駛人除遵守道路交通規則外，亦須留意周遭狀況，從目視及耳聽察覺，防範他人駕駛因疏忽或故意違規而發生交通事故。

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