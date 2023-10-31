特斯拉駕駛國道開車睡覺 最重祭出三萬六千元罰單並扣牌半年

一名特斯拉駕駛被發現在國道中山高路段開啟輔助駕駛功能，邊開車邊睡覺。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/31 11:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名特斯拉駕駛行經國道台北市路段，因龜速影響後方用路人通行，等超過該車時，赫見駕駛竟雙手環抱頭枕，呼呼大睡，開啟輔助駕駛功能，國道警方譴責罔顧自身及他人安全，最重祭出三萬六千元罰緩，並吊扣駕照半年，警方將盡速通知車主到案告誡、開單。

網路今天流傳一段畫面，網友在社群上貼文指稱， 他行經國道中山高，台北市圓山路段時，發現前方一輛特斯拉龜速行駛，懷疑駕駛精神不濟，超車時果然發現該車駕駛邊開車邊睡覺，以手機錄下畫面上傳社群網站。

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國道警方檢視影像內容，發現駕駛疑開啟輔助駕駛，斜躺於座椅、雙手未握住方向盤，已違反道路交通管理處罰條例第43條，以其他危險方式駕車，可處新臺幣6000元以上36,000元以下罰鍰並吊扣牌照6個月，警方將通知車主到案說明，並視違規情節製單舉發。

國道一隊呼籲用路人，開車應遵守交通規則，隨時注意前方動態，並養足精神，不得有危險駕車之行為，切勿過度信賴駕駛輔助系統，須隨時注意前方路況，雙手掌握方向盤，以及時介入操控因應突發狀況，避免危及他人與自身安全。用路人發現有危害國道交通車輛，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。

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