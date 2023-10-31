為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

特斯拉駕駛國道開車睡覺 最重祭出三萬六千元罰單並扣牌半年

一名特斯拉駕駛被發現在國道中山高路段開啟輔助駕駛功能，邊開車邊睡覺。（記者吳仁捷翻攝）

一名特斯拉駕駛被發現在國道中山高路段開啟輔助駕駛功能，邊開車邊睡覺。（記者吳仁捷翻攝）

2023/10/31 11:46

〔記者吳仁捷／新北報導〕一名特斯拉駕駛行經國道台北市路段，因龜速影響後方用路人通行，等超過該車時，赫見駕駛竟雙手環抱頭枕，呼呼大睡，開啟輔助駕駛功能，國道警方譴責罔顧自身及他人安全，最重祭出三萬六千元罰緩，並吊扣駕照半年，警方將盡速通知車主到案告誡、開單。

網路今天流傳一段畫面，網友在社群上貼文指稱， 他行經國道中山高，台北市圓山路段時，發現前方一輛特斯拉龜速行駛，懷疑駕駛精神不濟，超車時果然發現該車駕駛邊開車邊睡覺，以手機錄下畫面上傳社群網站。

國道警方檢視影像內容，發現駕駛疑開啟輔助駕駛，斜躺於座椅、雙手未握住方向盤，已違反道路交通管理處罰條例第43條，以其他危險方式駕車，可處新臺幣6000元以上36,000元以下罰鍰並吊扣牌照6個月，警方將通知車主到案說明，並視違規情節製單舉發。

國道一隊呼籲用路人，開車應遵守交通規則，隨時注意前方動態，並養足精神，不得有危險駕車之行為，切勿過度信賴駕駛輔助系統，須隨時注意前方路況，雙手掌握方向盤，以及時介入操控因應突發狀況，避免危及他人與自身安全。用路人發現有危害國道交通車輛，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
飛機也有「電動款」 美空軍下月起測試「ALIA」電動定翼機
2023/10/30 13:23

飛機也有「電動款」 美空軍下月起測試「ALIA」電動定翼機
今日觀盤重點
2023/10/30 08:23

今日觀盤重點

60歲男星老少戀 寵嫩妻竟靠這關鍵
女駕車天雨國道自撞...特斯拉租來的、小小兵露營車借來的
2023/05/19 16:55

女駕車天雨國道自撞...特斯拉租來的、小小兵露營車借來的
國一3車連環撞8人受傷 特斯拉慘遭波及
2023/05/12 09:49

國一3車連環撞8人受傷 特斯拉慘遭波及

合展家禾 A7樂善國小首排 散步雙公園
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播