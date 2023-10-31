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兄弟隊前防護員控元祖前少奶騙投資求償200萬獲判准

元祖前少奶奶安晨妤被兄弟象防護員衣思訓指控騙投資「長高」診所，北院判安女應如數賠償200萬元。（資料照）

元祖前少奶奶安晨妤被兄弟象防護員衣思訓指控騙投資「長高」診所，北院判安女應如數賠償200萬元。（資料照）

2023/10/31 11:40

〔記者溫于德／台北報導〕前兄弟象防護員衣思訓，指控元祖前少奶奶安晨妤騙他投資治療「長高」的診所，卻未告知須有醫師資格才能加盟經營，害他投入200萬元後被裁罰，他決定向安女等3人求償200萬元。台北地院指安女具賠償責任，如數判准；可上訴。

衣男主張，2020年5月間因友人介紹他認識安女，安女自稱是在專治長高的診所擔任執行長，也向他表示長高治療產業前景看好，診所計畫於桃園、新竹、台中、高雄等地分設據點開放加盟，因此邀約他參與加盟診所，後續可觀利潤可期。

隔月衣男參觀診所，也與安女開會討論加盟事宜，當下還有蔡、陳兩名醫師在場協助說明，但安女等3人都未告知醫療機構須由具有醫師資格之人登記為負責人，他便在加盟契約書上簽名，並匯款200萬元至診所帳戶，再根據契約成立公司作為台中加盟店的經營主體；後來衣女等3人都有到台中店參與開業儀式。

豈料，台中店12月經台中市政府衛生局稽查，並以公司不屬於核准設立的醫療機構卻進行醫療廣告為由開罰，他才得知沒有醫師執照不得經營診所；衣男認為自己被騙，向衣女等3人提告要求返還加盟金200萬元。

安女等3人都否認賠償責任。安女解釋，衣男雖稱不知道「掛牌費」意思為何，但依一般生活經驗，「掛牌費」可望文生義，且衣男是國防醫學院畢業，對於開設診所須具備醫師資格的常識，應該比一般人清楚。

安女進一步提到，根據她向衣男提出「臺中衣思訓ＸＸ診所加盟計畫」中，在「營運成本／月」列明包括醫師掛牌看診費，足證衣男已知悉加盟診所需掛牌醫師。

況且，衣男因欠缺業務能力及資金，無力負擔衣男等3人推薦醫師進行掛牌，導致遲未辦理診所登記才挨罰，所以安女並未侵害衣男的財產權，另安女等3人刑事被告詐欺罪已獲檢方不起訴。

蔡姓醫師說，對於安女招攬過程一無所知；陳姓醫師則指，診所一切財務收入、支出等財物或營運事項均由安女一手負責、決定，他只擔任診所掛名負責人。

北院認為，安女明知治療長高的診所，應進行醫療機構登記，應設有負責醫師，非醫療機構不得進行醫療廣告，卻未見安女敦促衣男完成醫事機構登記，尋找「負責／掛牌」醫師，導致衣男陷於錯誤，同意簽訂契約並交付加盟金200萬元，認定安女應如數賠償；蔡、陳則免賠。

前兄弟象防護員衣思訓指控元祖前少奶奶安晨妤騙投資「長高」診所，求償200萬元，獲北院如數判准。（資料照）

前兄弟象防護員衣思訓指控元祖前少奶奶安晨妤騙投資「長高」診所，求償200萬元，獲北院如數判准。（資料照）

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