11/1起國1大雅、台中、南屯、王田交流道「封閉式」攔查掃蕩酒駕

國道公路警察局第三公路警察大隊11月份將不定期針對國道1號大雅、台中、南屯、王田等交流道同步攔查，尤其針對酒駕開罰。（國道三隊提供）

2023/10/31 10:15

〔記者張軒哲／台中報導〕為降低酒駕事故，國道公路警察局第三公路警察大隊11月份將不定期針對國道1號大雅、台中、南屯、王田等交流道同步攔查，尤其針對酒駕開罰，維護民眾生命財產安全。

國道公路警察局第三公路警察大隊今日指出，統計今年下半年7月1日起至今酒後駕車肇事件數共有13件，其中有3件事故有人受傷，雖未造成死亡，惟酒駕仍會造成其他用路人之安全威脅，故11月份將不定期針對國道1號大雅、台中、南屯、王田等交流道同步攔查。

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國道三隊將專案執行，針對易酒駕行經的熱點路段「擴大」、「集中」於特定路段進行「封閉」式封鎖交流道入口，對於可疑之人、車進行盤查。呼籲用路人，防制酒駕有「酒前不開車」、「酒後不開車」、「指定駕駛」、「代客叫（開）車」、「慎防隔夜醉」等口訣，民眾如赴宴，為避免喝酒之後不放心車輛停於外面，可以喝酒前不開車搭乘大眾運輸工具往返；或指定不喝酒的親友負責把大家安全載回家；另可運用餐廳提供之代客叫車服務；前一日喝酒過量隔天仍可能有酒精殘留未代謝完畢，建議飲酒可盡量選擇隔天不用開車出門後上班時機，方能盡興又安全。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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