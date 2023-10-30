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屏東刺青店縱火案1死1重傷 19歲嫌犯收押禁見

涉嫌屏東市刺青店縱火案的許嫌（左二）案發後10小時落網。（記者羅欣貞攝）

涉嫌屏東市刺青店縱火案的許嫌（左二）案發後10小時落網。（記者羅欣貞攝）

2023/10/30 22:56

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東市民享路上一間刺青店，29日凌晨4點多發生火警，造成年輕老闆夫妻一死一重傷，警方案發後10小時將涉嫌縱火的19歲許姓男子拘提到案，檢方今天（30日）下午複訊後聲押，屏東地院羈押庭晚間10點許裁定許男收押禁見。

根據刺青店附近的監視器影像顯示，29日凌晨4點多，一個暗色衣著、全身包緊緊的男子，走到店前停留約40秒，疑似潑灑汽油縱火，接著店前火苗突然竄出，男子馬上拔腿從原路逃走，火勢一發不可收拾，刺青店陷入火海。最終造成30歲黃姓老闆重傷、28歲陳姓老闆娘身亡。

案發後警方從現場跡象研判，不排除是人為縱火，隨即展開調查，鎖定住在屏東市的19歲許姓男子涉有重嫌，當天下午2點多即在許嫌住處將他拘提到案，許嫌拒夜間偵訊，警方今天（30日）上午展開偵訊，並在下午將許嫌移送地檢署。

檢察官認為許男涉及殺人及公共危險等罪情節重大，且有逃亡之虞，訊後向屏東地院聲請羈押，屏東地院羈押庭晚間10點左右裁定許男收押禁見。

據了解，許嫌身上有「半甲」刺青，曾經是刺青店客人，後來會到店裡逗留不走，令店家十分困擾，請他不要再來，嫌犯疑似心生不滿鑄下大錯。

刺青店遭到縱火。（記者羅欣貞攝）

刺青店遭到縱火。（記者羅欣貞攝）

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