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首頁　>　社會

獨家》彰化查獲偽造總統參選連署書 疑有詐騙集團介入

彰化地檢署查獲有人非法取得個資，並加工偽造總統連署書，整個犯罪過程可能涉及詐騙集團。（圖為合成照，中選會提供）

彰化地檢署查獲有人非法取得個資，並加工偽造總統連署書，整個犯罪過程可能涉及詐騙集團。（圖為合成照，中選會提供）

2023/10/30 22:00

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣查獲有人非法取得個資，並「加工」偽造總統連署書，整個犯罪過程竟可能涉及詐騙集團，引起檢方重視。據目前了解，在台中、彰化一帶有人主導此事，在取得民眾之個資及身分證影本之後，透過中間人發包，再由「下游業者」進行填寫資料、黏貼、偽造簽名等加工程序。

中央選舉委員會公告，目前共有10組申請為第16任總統、副總統選舉被連署人，要通過必須要完成近29萬人連署，而且連署人連署時，並應附本人之身分證影本，達成連署難度並不小。

查獲逾500人資料 連署「成品」數百份

彰化地檢署接獲線報，中部地區有人可「幫忙」取得連署書，每份價格為200到300不等，但該名人士疑似又透過詐騙集團之管道，取得民眾個資、身分證影本等，並發包給「下游業者」進行填寫資料、黏貼、偽造簽名等加工程序，對此檢方近日發動搜索，在林姓男子、陳姓男子處所查獲逾500人之資料，而已經完工的「成品」（連署書），也有數百份之多。

檢方表示，一般查獲不法連署方式，多為對價關係取得合法個資以填寫連署書資料，該案由個人持大量身分證正反面影本「填寫」方式比較罕見，手法也易引起爭議，且身分證資料來源與取得正當性，都得再追查。

據了解，這些個資來源相當可疑，其中部份身分證影本應該是由銀行申請信用卡或申辦帳戶等資料中流出，因此不排除是透過詐騙集團管道取得個資，至於林、陳二人之「頂手」（前面經手人）為何？則有待檢方之偵查及釐清。

彰化地檢署偵辦總統參選連署書案，查獲被告持有大量身分證正反面影本。（記者陳冠備攝）

彰化地檢署偵辦總統參選連署書案，查獲被告持有大量身分證正反面影本。（記者陳冠備攝）

2024大選在即，彰化地檢署選舉查察小組與彰化警方，近日已針對多起總統連署案進行調查。（彰化地檢署提供）

2024大選在即，彰化地檢署選舉查察小組與彰化警方，近日已針對多起總統連署案進行調查。（彰化地檢署提供）

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