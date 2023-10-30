2男到基隆大武崙沙灘玩立槳 超出警戒線罰1萬5

2男子日前到基隆市大武崙沙灘水域划立槳，超出警戒線，接獲基市警局通知今天（30日）接受調查。（記者俞肇福攝）

2023/10/30 17:44

〔記者俞肇福／基隆報導〕2男子日前到基隆市大武崙沙灘水域划立槳，超出警戒線，接獲基市警局通知接受調查。基隆市政府觀光及城市行銷處表示，到案說明的程男划立槳超出警戒線，違反發展觀光條例，後續將處以1萬5000元罰鍰。另外1名違規者身分，警方仍在追查中。

發展觀光條例第60條規定，在公告禁止區域從事水域遊憩活動，或不遵守水域遊憩活動管理機關，對有關水域遊憩活動規定的種類、範圍、時間及行為限制命令，水域遊憩活動管理機關可處行為人1萬元以上，5萬元以下罰鍰，並禁止活動。

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大武崙沙灘8月12日發生3起遊客溺死事件，市府考量沙灘海域會出現離岸流，為維護民眾戲水安全，重新在大武崙沙灘海域高潮線起算，離岸55公尺處設置浮球警戒線，請戲水遊客不要超越警戒線及從事跳水、游泳或其他可能導致危險水域活動，違者開罰。

2名男子26日到大武崙沙灘戲水時超越警戒線，警方調閱沙灘周邊監視器畫面，查出程男身分，另1人仍未查出身分。

程男今天到警局說明遊憩過程，觀銷處認為違反發展觀光條例事證明確，將處1萬5000元罰鍰，並呼籲民眾戲水務必遵守現場安全告示，留意自身遊憩安全，並避免受罰。

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