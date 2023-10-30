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桃園市警局「警犬隊」最快明年下半年成軍

桃園市大型活動多且有許多緝毒等專案，過去需要申請其他縣市警犬隊支援，桃園市警犬隊最快明年下半年成軍。（桃園市警局提供）

桃園市大型活動多且有許多緝毒等專案，過去需要申請其他縣市警犬隊支援，桃園市警犬隊最快明年下半年成軍。（桃園市警局提供）

2023/10/30 13:21

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市警局今於市議會進行工作報告，議員張肇良表示，近年桃園市大型活動越來越多，且出動警犬搜查，民眾比較友善不排斥，還能拉近警民距離，希望警察局積極推動「警犬隊」；警察局長吳坤旭表示，桃園市已有警犬隊規劃，預計7人6犬、訓練基地落腳大園區，明年上半年興建館舍、下半年成軍。

桃園市目前若有警犬需求，主要申請鄰近新北市警局刑警大隊警犬隊協助，包括今年7月10日及8月7日靖勇專案、10月1日刑大毒品查緝等；張肇良表示，新北市警犬隊2013年成立至今，績效佳且社群人氣高，有約2.6萬追蹤者，連今年有警犬退役都引發熱議，吸引133人瘋搶5退役警犬。

張肇良表示，桃園市大型活動多，包括大樓、摩鐵、工廠等場所，無論緝毒或是防爆工作，警犬隊是一大利器也具嚇阻效果，平時更可以有效拉近警民距離，呼籲警察局積極覓地，尋找合適訓練地點。

吳坤旭表示，目前已在大園區西濱路一段覓得合適用地，該地為市府所有，正在辦理土地鑑界、會勘及管變登記，後續辦理警犬隊辦公廳舍及犬舍新建、車輛及訓練器材採購及招標事宜，並依工程進度規劃相關預算需求。

吳坤旭表示，警犬隊初步規劃7人（含幹部1人）6犬，採1人1犬，預計3隻偵爆犬、3隻緝毒犬，犬隻來源擬向財政部關務署緝毒犬訓練中心申請為主、向外購買為輔。

桃園市大型活動多且有許多緝毒等專案，過去需要申請其他縣市警犬隊支援，桃園市警犬隊最快明年下半年成軍。（桃園市警局提供）

桃園市大型活動多且有許多緝毒等專案，過去需要申請其他縣市警犬隊支援，桃園市警犬隊最快明年下半年成軍。（桃園市警局提供）

桃園市大型活動多且有許多緝毒等專案，過去需要申請其他縣市警犬隊支援，桃園市警犬隊最快明年下半年成軍。（桃園市警局提供）

桃園市大型活動多且有許多緝毒等專案，過去需要申請其他縣市警犬隊支援，桃園市警犬隊最快明年下半年成軍。（桃園市警局提供）

桃園市大型活動多且有許多緝毒等專案，過去需要申請其他縣市警犬隊支援，桃園市警犬隊最快明年下半年成軍。（桃園市警局提供）

桃園市大型活動多且有許多緝毒等專案，過去需要申請其他縣市警犬隊支援，桃園市警犬隊最快明年下半年成軍。（桃園市警局提供）

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