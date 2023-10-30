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首頁　>　社會

市價破億元！咖啡機夾藏42塊海洛因磚闖關 4嫌被起訴

42塊海洛因為高純度雙獅牌毒磚。（讀者提供）

42塊海洛因為高純度雙獅牌毒磚。（讀者提供）

2023/10/30 10:54

〔記者蔡清華／高雄報導〕橋頭地檢署破獲毒梟自泰國以咖啡機夾藏42塊高純度雙獅牌海洛因磚，市價逾億元，檢警陸續逮捕主嫌范男、邱姓收貨人頭，以及協助搬運之林姓、范姓男子等4嫌，依運輸第一級毒品罪起訴，4人面臨死刑或無期徒刑重罪。

橋頭地檢署日前接獲情資，毒梟以進口咖啡機之名義，自泰國夾藏海洛因磚入境，旋指揮調查站、警方組成專案小組進行偵辦。

范姓男子等人以咖啡機夾藏毒品海洛因磚之方式，自泰國走私第一級毒品海洛因磚42塊（總淨重1萬4629.47公克，純度84.63%，總純質淨重1萬2380.92公克）入境，估計若流入市場之價值逾億元。

經追查後，查得收貨之邱姓男子，及指示之范姓男子，以及協助其等搬運之林姓、范姓男子等人，4人經拘提到案後，均經法院裁定羈押，全案經橋檢偵查終結，依法提起公訴。

經查，邱姓被告為獲取不法利益，同意以100萬元之報酬為代價，作為人頭具名收受裝有毒品之海外包裹，經邱姓被告收受包裹後，再與范姓被告等人共商將包裹載運至偏僻之處進行開拆，以確認內裝之毒品，惟經海關及專案小組人員查獲。

全案經以毒品危害防制條例第4條第1項之運輸第一級毒品、懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口等罪嫌提起公訴，運輸第一級毒品為死刑或無期徒刑之重罪。

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咖啡機夾藏42塊海洛因磚闖關被查獲。（讀者提供）

咖啡機夾藏42塊海洛因磚闖關被查獲。（讀者提供）

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